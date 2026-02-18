Fanny Lu celebra 20 años de 'Lágrimas cálidas' y debuta en el cine animado

La cantante colombiana Fanny Lu está de manteles largos. Celebra dos décadas del lanzamiento de su álbum Lágrimas cálidas, aquel material del que se desprendió el éxito No te pido flores y que la puso en el radar internacional.

A 20 años de distancia, y tras haber editado el año pasado su más reciente álbum, Una vida bien vivida, la intérprete hace un balance de su carrera y de las banderas de empoderamiento femenino que ha izado en cada paso.

Este último álbum me regaló un proceso de recogimiento muy grande. Fue como una terapia psicológica que me permitió entender todo lo que he crecido; cómo se ha transformado esa sensación de empoderamiento, de amor propio y de lucha por los derechos de la mujer, que es un tema que siempre ha estado presente en mi obra”, compartió Fanny Lu en entrevista virtual con Excélsior desde Madrid.

Ahora ese empoderamiento está más enfocado en el amor propio, en las credenciales que yo misma me regalo y no en las que otros me tengan que otorgar. Ahora sé que soy capaz, que soy poderosa y que amarme es el primer paso para ser la persona que quiero ser”, relató.

Con respecto a la evolución que ha tenido desde aquel primer disco hasta el más reciente —en el que presume colaboraciones con Bacilos, Carlos Baute, Olga Tañón y Ana del Castillo—, la colombiana aceptó que su enfoque ha madurado.

Ha sido un proceso muy distinto a mi primer álbum. Antes me descubrí cantando contra los hombres y empoderando a las mujeres con ideas como: ‘Soy más fuerte sin ti’ o ‘Tú no eres para mí’. Valoro mucho ese momento, pero ahora le doy la bienvenida a la certeza que da el amor propio. Mis temas ahora son de cómo debes escogerte y amar a la mujer que eres”, detalló.

SU VOZ EN EL CINE:

Desde el pasado fin de semana, Fanny Lucía Martínez Buenaventura forma parte de La cabra que cambió el juego.

En esta cinta animada, presta su voz a Luisa, una madre cabra que estimula a su hijo, Will Cabrera, a creer en sí mismo a pesar de los obstáculos.

Toda la vida me ha encantado ser parte de proyectos con mensajes hermosos. Escribí el libro La voz de tus sueños y mi música siempre ha sido cuidada para que los niños la puedan escuchar. Cuando Sony me invitó a sumarme fue muy lindo porque el personaje se parece a mí: yo soy mamá al cien por ciento y este proyecto me movió mucho”, compartió la intérprete de Celos.

Sobre las lecciones de La cabra que cambió el juego, ya disponible en la cartelera comercial, la cantante de 51 años comentó:

Es una enseñanza de que los sueños nunca deben ser chiquitos. A veces las limitaciones físicas son sólo mentales; si tú crees en ti, puedes soñar en grande”.

La película se centra en Will Cabrera, una cabra de baja estatura con un talento excepcional para el basquetbol, cuyo sueño es llegar a las grandes ligas.

A pesar de tener el entorno en contra, se aferra a su meta apoyado por la fe inquebrantable de su madre.

Fanny Lu:

*Actriz y cantante colombiana.

*Es Ingeniera Industrial graduada por la Universidad de los Andes.

*Prestó su voz al personaje de Luisa en la cinta animada La cabra que cambió el juego.

*Participó como coach en La Voz Colombia y La Voz Kids.

*Es madre del también cantante Mateo Madriñán

