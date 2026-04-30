50 Cent enfrenta demanda; exempleada lo acusa de intentar obligarla a cometer actos ilegales

El rapero 50 Cent vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por su música. De acuerdo con información difundida por TMZ, el artista enfrenta una demanda interpuesta por Monique Mayers, quien asegura haber trabajado durante más de una década en puestos clave dentro de sus negocios.

Según la denuncia, Mayers afirma que su relación laboral con el rapero terminó de forma abrupta después de negarse a participar en supuestas acciones ilegales. Entre las acusaciones, señala que durante un periodo complicado en la vida financiera del artista, él le habría pedido ocultar propiedades a su nombre, algo a lo que ella se negó.

Foto: Instagram 50cent

La exempleada también asegura que fue presionada para presentar una denuncia falsa contra un miembro del equipo de seguridad de 50 Cent, relacionada con el robo de un vehículo y una fuerte suma de dinero. Al no acceder, sostiene que fue despedida y posteriormente enfrentó una serie de represalias que, según su versión, incluyeron intimidación constante.

En el documento legal, Mayers detalla que durante años habría recibido mensajes, llamadas y amenazas con la intención de silenciarla. Por ello, está demandando al artista por daño emocional e invasión de la privacidad, además de solicitar una compensación económica y medidas legales que frenen cualquier tipo de acoso.

Foto: Instagram 50cent

Por su parte, Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, y su equipo legal rechazaron de manera tajante todas las acusaciones. En declaraciones retomadas por TMZ, calificaron la demanda como infundada y aseguraron que se trata de un intento por obtener beneficios económicos. También señalaron que la demandante fue despedida por razones justificadas hace varios años.

Además, la defensa del artista sostiene que cualquier señalamiento de amenazas fue tratado con seriedad, e incluso aseguran haber alentado a que se acudiera a las autoridades para investigar los hechos.

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