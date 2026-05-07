Fan de BTS cambia álbum autografiado por un boleto para el concierto

La espera terminó para el ARMY mexicano. Esta semana arrancan los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira Arirang Tour, una serie de presentaciones que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación surcoreana.

Miles de fans comenzaron a llegar a las inmediaciones del recinto para prepararse para uno de los eventos musicales más esperados del año. Algunos asistentes incluso viajaron desde otros estados del país para poder ver a la banda en vivo.

Los conciertos se realizarán en tres fechas distintas en la Ciudad de México. El primero dará inicio este jueves 7 de mayo y las presentaciones concluirán el próximo domingo 10 de mayo, días en los que se espera una importante asistencia de fans.

Fan de BTS intercambia álbum:

Una fan llegó a las inmediaciones del Estadio GNP Seguros con el objetivo de conseguir un boleto para el concierto, por lo que decidió intercambiar una valiosa colección de discos autografiados de BTS del año 2014.

Foto: José Antonio García

La joven llevaba consigo un letrero que decía: “Álbum original 2014 firmado por BTS X un boleto”, mientras gritaba y se promocionaba entre los asistentes con la esperanza de encontrar a alguien interesado en hacer el intercambio.

Lo que para muchos parecía imposible terminó sucediendo. Una persona que se encontraba en el lugar aseguró tener un boleto extra y aceptó realizar el intercambio con la fan. Ambas llegaron a un acuerdo para que la joven pudiera ingresar al concierto, aunque eso significara desprenderse de un objeto muy valioso para ella con tal de cumplir su sueño.

Foto: José Antonio García

De acuerdo con la vendedora, la discografía autografiada estaría valuada en más de 70 mil pesos. Entre lágrimas y emoción, la fan se mostró notablemente conmovida mientras las personas alrededor observaban la escena.

Foto: AFP

En redes sociales, varios seguidores también se quejaron de la reventa de boletos, señalando que muchos tickets habrían sido acaparados incluso antes de la venta oficial. Afuera del estadio, algunos boletos alcanzaban precios de hasta 22 mil pesos.

cva*