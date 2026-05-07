Rumores de romance de BTS: ¿Quiénes son sus parejas?

¿Existen rumores de romance de BTS? Te contamos quiénes son sus parejas (si las tienen) y lo que se sabe sobre la vida amorosa del grupo más popular de K-pop.

En una industria donde la vida privada de los idols suele guardarse bajo llave, las especulaciones sobre quién ha logrado conquistar los corazones de BTS son el pan de cada día.

Entrar en el terreno de las citas en el mundo de BTS es caminar por una delgada línea entre la curiosidad y las teorías de conspiración más elaboradas. Desde "evidencias" encontradas en reflejos de cucharas hasta análisis exhaustivos de publicaciones en Instagram que coinciden en tiempo y espacio, los fans y los medios coreanos han perfeccionado el arte de la investigación digital.

Jungkook y Winter Instagram @the_tunes_club

Jungkook: los rumores de romance del ‘golden maknae’

Jeon Jungkook siempre ha sido el centro de atención cuando se trata de "ships" y posibles noviazgos. Al ser el integrante más joven y poseer un carisma magnético, cualquier interacción con una figura femenina se convierte en noticia entre ARMY y los medios.

En los últimos meses, el nombre de Jungkook ha estado vinculado a Winter, integrante del popular grupo de K-pop aespa.

Los internautas han recopilado lo que llaman "pruebas irrefutables", que van desde el uso de prendas de ropa idénticas (el famoso couple look coreano), un tatuaje similar entre ambos idols e incluso coincidencias en sus listas de reproducción compartidas en plataformas.

Recientemente, un video viral sugirió que ambos fueron vistos en una zona privada de Seúl, aunque la baja calidad de la imagen dejó más dudas que certezas. Lo que intensificó el debate fue una transmisión en vivo de Jungkook donde, accidentalmente o no, algunos fans creyeron escuchar o ver referencias que apuntaban a la cantante.

Ante esto, Big Hit Music ha mantenido su postura habitual: "No comentamos sobre la vida privada de nuestros artistas".

Jimin y Song Da-eun Facebook K-Daily

Jimin: el enigma de Song Da-eun

Si hay un integrante cuyo nombre ha estado ligado a rumores persistentes de larga duración, ese es Park Jimin. La vinculación del integrante de BTS con la actriz Song Da-eun ha estado en los titulares de forma intermitente desde 2022.

La controversia resurgió cuando la actriz compartió en sus redes sociales contenido que muchos fans interpretaron como "pistas" directas sobre su relación con Jimin. Desde videos grabados en lugares que guardan un parecido asombroso con el apartamento del cantante, hasta fotos de estuches de audífonos con los nombres "Jimin" y "Daeun" grabados.

Este caso ha sido particularmente divisivo dentro del fandom; mientras algunas ARMY critican a la actriz por supuestamente buscar atención a costa de la fama del integrante de BTS, otros sugieren que la relación es real y que ambos están intentando vivir su romance de la manera más normal posible dentro de las restricciones de la fama.

V y Jennie X @aboutmusicyt

V: ¿realmente fue pareja de Jennie?

Del año 2023 al 2025, los rumores de un posible romance entre V de BTS y Jennie de BLACKPINK inundaron internet.

Filtraciones de fotos personales de la rapera del grupo de chicas donde se le veía con un hombre parecido al idol de BTS, avistamientos de la pareja caminando en calles de París tomados de la mano (nunca 100% confirmadas) y salidas en la isla de Jeju daban a entender que V y Jennie formaron una poderosa relación en el mundo del K-pop.

Sin embargo, los rumores jamás fueron confirmados por ninguno de los dos artistas; y debido al impacto mediático, ambos fueron sometidos a un intenso escrutinio público por parte de sus respectivos fandoms.

Mientras BTS siga dominando las listas de popularidad y rompiendo récords de asistencia, los rumores sobre sus vidas amorosas seguirán siendo parte del paisaje mediático. Como ARMY, el desafío siempre es no invadir la privacidad de los artistas.