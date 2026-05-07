¡J-Hope, hermano, ya eres mexicano! Integrante de BTS sorprende con sombrero y corridos tumbados

J-Hope, uno de los integrantes del famoso grupo de K-Pop, BTS, sorprendió por un video que publicó en sus redes sociales en donde se le ve con un sombrero puesto y escuchando corridos tumbados.

En medio de todo el revuelo que ha causado BTS en la Ciudad de México (CDMX), sobre todo después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en donde dieron un mensaje a las ARMY, J-Hope subió aún más la euforia tras mostrarse en sus redes sociales al más puro estilo mexicano.

J-Hope, de BTS, con sombrero y corridos tumbados

Horas previas a su presentación de este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, el integrante del grupo surcoreano, compartió un video para sus seguidoras.

En las imágenes se observa a J-Hope con un sombrero y lentes, posando frente a la cámara, mientras que suena de fondo el tema ‘Tu Sancho’ de Fuerza Regida, banda especializada en el género regional mexicano, en el subgénero de los corridos tumbados.

El idol acompañó el clip con el texto:

¿Están listos?”.

Por supuesto, el video que publicó en TikTok ya está causando gran revuelo en la plataforma. En pocas horas suma miles de comentarios como:

Cómo te amo.

Jamás lo imaginé con una canción de Fuerza Regida.

¿Esta es la canción sorpresa?

Se me están juntando los gustos.

No me la creo.

Esa señal fue para mí.

Nos vemos en 2027 mi amor.

Creo que estoy alucinando por el calor.

¿Quién pidió esta señal?

Esto debería estar en los libro s de historia.

¿Quiénes son los integrantes de BTS?

BTS es una de las agrupaciones de K-Pop más exitosas del mundo. Debutaron en 2013 bajo la agencia HYBE Labels y sus integrantes han destacado tanto en la música como en la composición, baile y producción.

Los integrantes de BTS son:

RM – líder, rapero y compositor principal.

Jin – vocalista y el miembro mayor del grupo.

Suga – rapero, productor y compositor.

j-hope – rapero, bailarín y compositor.

Jimin – vocalista y bailarín.

V – vocalista conocido por su voz grave y estilo artístico.

Jungkook – vocalista principal y uno de los miembros más versátiles.

En el caso de J-Hope, es considerado el “main dancer” o bailarín principal, gracias a su experiencia previa en danza urbana y hip hop. También forma parte de la línea de rap junto a RM y Suga, aportando un estilo energético y positivo a muchas canciones de BTS.

Además de bailar y rapear, J-Hope participa activamente en la creación musical del grupo. Ha escrito letras y trabajado en producción para varios temas. Su personalidad alegre y optimista le ha dado el apodo de “sunshine” entre los fans de BTS, conocidos como ARMY.

Como solista, también ha tenido gran éxito con proyectos como el álbum Jack in the Box y canciones como MORE y Arson, donde mostró un estilo más oscuro y experimental que sorprendió a muchos seguidores.

¿Qué debes saber sobre Fuerza Regida?

Fuerza Regida es una agrupación originaria de California, Estados Unidos, aunque su música está totalmente inspirada en el regional mexicano y los corridos tumbados.

El grupo fue fundado en 2015 por Jesús Ortiz Paz , conocido también como “JOP”, quien se convirtió en una de las voces más influyentes del movimiento de corridos modernos.

Aunque no son mexicanos de nacimiento como agrupación, sus integrantes tienen raíces mexicanas y han conectado fuertemente con el público de México y Estados Unidos gracias a su estilo urbano mezclado con banda y norteño.

Fuerza Regida ayudó a popularizar los corridos tumbados y los corridos bélicos junto a artistas como Natanael Cano y Peso Pluma .

Entre sus canciones más exitosas destacan Bebe Dame, TQM y Sigo Chambeando , temas que los llevaron a dominar plataformas digitales y festivales de música latina.

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