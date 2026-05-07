Fuerte operativo policiaco cuidará a ARMY por concierto de BTS en CDMX

La Policía de la Ciudad de México ya se prepara con todo para el concierto de BTS esta noche, ya cuenta con seis perritos de los llamados binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, para realizar revisiones no intrusivas.

Nos solo es una sino 3 las noches de locura que va a provocar el “BTS World Tour 'Arirang' in México City” en el Estadio GNP Seguros, y por eso la SSC anunció un mega operativo de seguridad y vialidad para los conciertos de hoy 7, así como del 9 y 10 de mayo en la alcaldía Iztacalco. La idea es que miles de fans puedan entrar, salir y disfrutar del show con la mayor tranquilidad posible.

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Hasta helicópteros cuidarán

Durante esos días, de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, habrá un despliegue enorme de policías, patrullas, motos, grúas, drones e incluso un helicóptero Cóndores sobrevolando la zona para vigilar que todo transcurra sin problemas. En total serán más de mil elementos de la SSC trabajando alrededor del recinto, atentos tanto a la seguridad de los asistentes como a evitar delitos, peleas o cualquier situación que pueda salirse de control.

BTS en Palacio Nacional Daniel Betanzos

Además, la Policía Bancaria e Industrial también tendrá presencia fuerte dentro y fuera del estadio. Los oficiales estarán revisando accesos, pasillos, estacionamientos, zonas de comida y gradas para evitar el ingreso de objetos prohibidos y poner orden entre la enorme cantidad de asistentes que se espera para los conciertos.

Entre los binomios caninos que participarán, están los perritos: Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba estarán haciendo recorridos y revisiones en los accesos para detectar drogas, explosivos o cualquier objeto riesgoso, todo mediante inspecciones no invasivas.

Elementos de Inteligencia

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Por otro lado, elementos de Inteligencia e Investigación Policial estarán vigilando los alrededores del estadio para evitar problemas como la reventa de boletos y reforzar la seguridad en las zonas cercanas al inmueble.

Y como suele pasar en eventos masivos, también habrá ajustes y control vial en la zona. Personal de Tránsito ayudará a agilizar la circulación de autos y peatones, además de supervisar estacionamientos y accesos para evitar caos antes y después de los conciertos.

La SSC también recordó que la gente puede usar la app “Mi Policía” para pedir apoyo rápido en caso de cualquier emergencia o situación sospechosa durante el evento.

*bb