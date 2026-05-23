La reciente aparición de Kelly Osbourne en el desfile Resort 2026 de Louis Vuitton en Nueva York no pasó desapercibida. La también conductora y figura televisiva acaparó miradas tras presentarse en uno de los eventos de moda más importantes del año, donde llamó la atención por su notable delgadez.

Las fotos compartidas en redes sociales rápidamente comenzaron a viralizarse y generaron una ola de reacciones entre internautas, quienes expresaron sorpresa y preocupación por el aspecto físico de la hija del legendario rockero Ozzy Osbourne.

Vestida con un sofisticado atuendo acorde con la estética de la firma francesa, Kelly posó para las cámaras mostrando una figura mucho más estilizada que en apariciones previas, lo que provocó especulaciones inmediatas sobre su estado de salud y sobre las razones detrás de este evidente cambio físico.

Aunque la empresaria y personalidad televisiva no ha hecho declaraciones recientes sobre esta nueva ola de comentarios, su transformación ha vuelto a colocarla en tendencia.

¿Quién es Kelly Osbourne?

Kelly Osbourne es una de las personalidades más conocidas del entretenimiento. Nacida en el seno de una de las familias más mediáticas del espectáculo, alcanzó fama internacional a principios de los años 2000 gracias al exitoso reality show The Osbournes, transmitido por MTV.

El programa mostraba la vida cotidiana de la peculiar familia liderada por Ozzy y Sharon Osbourne, convirtiendo a Kelly en una figura popular por su personalidad irreverente y espontánea.

Con el paso del tiempo, logró construir una carrera propia dentro de la industria del entretenimiento. Incursionó como cantante con temas que lograron gran popularidad, además de consolidarse como comentarista de moda en programas especializados, donde destacó por su estilo directo.

Kelly Osbourne| Instagram @KellyOusbourne

También ha trabajado como actriz, presentadora y colaboradora en distintos formatos televisivos, posicionándose como una voz reconocida dentro del mundo del espectáculo.

El cambio físico de Kelly Osbourne que ha generado conversación

El aspecto físico de Kelly Osbourne ha sido tema de conversación durante varios años, pues la famosa ha hablado públicamente sobre sus constantes batallas con el peso y los estándares de belleza impuestos por la industria.

En el pasado, reveló haberse sometido a procedimientos médicos para mejorar su salud y explicó que tomó decisiones importantes para transformar sus hábitos alimenticios y estilo de vida.

Tras convertirse en madre, Kelly confesó que se enfocó intensamente en recuperar su figura, situación que en su momento generó debate sobre la presión que viven muchas mujeres tras el embarazo.

Ahora, su aparición en Nueva York ha reactivado las especulaciones debido a que muchos usuarios consideran que luce mucho más delgada que nunca.

Algunos comentarios apuntan a factores emocionales y personales, mientras que otros recuerdan que la famosa ya ha desmentido en distintas ocasiones el uso de medicamentos para bajar de peso.

El difícil momento personal que ha enfrentado

Otro aspecto que ha influido en la conversación sobre Kelly Osbourne es el complicado momento personal que ha atravesado tras la pérdida de su padre, Ozzy Osbourne.

La muerte del icónico músico marcó profundamente a la familia, y Kelly ha hablado en diversas ocasiones sobre el impacto emocional que este duelo ha tenido en su vida.

Seguidores cercanos a la familia han señalado que la famosa ha vivido meses especialmente complejos, lo que podría haber influido en su bienestar general.

Kelly Osbourne

Aunque no existe información oficial que confirme problemas de salud relacionados con su aspecto actual, el tema ha generado preocupación entre sus fans, quienes han llenado redes sociales con mensajes de apoyo.

Redes reaccionan a su nueva apariencia

Las fotos del desfile de Louis Vuitton han dividido opiniones.

Mientras algunos internautas aplaudieron su imagen y destacaron que luce elegante y renovada, otros manifestaron inquietud por lo que consideran una transformación extrema.

La conversación volvió a poner sobre la mesa la presión constante que enfrentan las celebridades sobre su apariencia física, especialmente mujeres que están bajo el escrutinio público desde muy jóvenes.

Manchester, UK. February 28th, 2026. EDITORIAL USE ONLY Kelly Osbourne and Sharon Osbourne accept the Lifetime Achievement award for Ozzy Osbourne at The Brits 2026 at Co-op Live. Credit: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News Grosby Group

Por ahora, Kelly Osbourne continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales, mientras su reciente aparición confirma que sigue siendo una figura capaz de generar conversación global con cada paso que da frente a las cámaras.