Exponen obras de Depp; hay retratos de Liz Taylor

Viaja a una zona remota de Alemania para asistir al estreno de la exposición de arte del actor, músico y artista estadunidense Johnny Depp.

La galería Queens en Emmendingen, un pequeño pueblo del suroeste, presenta obras de la estrella de Piratas del Caribe. La exposición abrió ayer sus puertas y estará abierta hasta el 12 de abril.

Incluye 13 obras de edición limitada y algunas piezas únicas. Se exhiben autorretratos y retratos de personas cercanas a Depp, como Liz Taylor, Al Pacino y Keith Richards.

Debido a que algunas obras se agotaron días antes de la inauguración, se enviaron piezas adicionales a la galería.

Depp no estará presente en la exposición que se realiza en la región de Breisgau. Sus obras también se exhibirán en otros lugares.

La galería luchó mucho para poder realizar la exposición, afirma su director, Ted Bauer. “No es como si pudieras llamar a un número de teléfono y preguntar si puedes organizar la exposición.”

Me preguntan constantemente: ¿Por qué Emmendingen? Pero luego pienso: ¿Por qué no?”

Bauer dedicó cuatro años a establecer contactos internacionales antes de contactar con el representante de Depp y finalmente se impuso a varios aspirantes.

Nunca antes había habido tanta demanda para una exposición, afirma Bauer.

Pero ha conseguido incluir a Emmendingen en una lista prestigiosa: Depp hizo pública su obra artística por primera vez en 2022 y desde entonces se han realizado exposiciones en ciudades como Nueva York, Londres y Tokio.