El rapero estadounidense, Eminem, sufrió un revés legal en Australia después de perder una disputa por el uso de la marca Shady, un nombre que ha estado ligado a su carrera desde hace más de dos décadas gracias a su famoso alter ego, Slim Shady.

La resolución limita la venta de varios productos de su línea Shady Limited dentro del mercado australiano y favorece a la empresa local Swim Shady, que desde hace meses mantenía un conflicto por el registro de la marca.

Aunque el artista todavía puede impugnar la decisión, el fallo representa un paso importante dentro de este proceso.

Eminem pierde batalla legal y no podrá vender ropa con la marca Shady en Australia IG eminem

¿Qué significa la decisión para Eminem?

El fallo no afecta la carrera musical de Eminem ni el uso de su nombre artístico, pero sí cambia la manera en que podrá comercializar algunos productos en Australia.

De mantenerse la resolución, a partir del 1 de agosto el rapero ya no podrá vender bajo la marca Shady artículos como ropa, calzado, sombreros, bolsos y productos de cuero dentro de ese país.

Las autoridades australianas consideraron que el nombre está claramente relacionado con la trayectoria artística del cantante, pero concluyeron que esa asociación no le otorga automáticamente derechos exclusivos para utilizarlo dentro del sector de la moda.

Eso sí, la decisión no elimina por completo el registro de la marca. Eminem seguirá conservando sus derechos para otras categorías, como la música y algunos productos electrónicos.

Además, la resolución establece que el artista deberá hacerse cargo de los gastos legales derivados del procedimiento.

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¿Quién es Swim Shady y por qué demandó?

La empresa que obtuvo el fallo a su favor se llama Swim Shady, una firma australiana especializada en ropa y accesorios de playa.

Fundada oficialmente en 2024, la compañía registró su marca para vender productos relacionados con el mundo acuático y, desde entonces, defendió que su nombre podía convivir legalmente sin afectar la imagen de Eminem.

Tras conocer la decisión, sus fundadores, Jeremy Scott y Elizabeth Afrakoff, celebraron el resultado, aunque reconocieron que el conflicto todavía no ha terminado.

Según explicaron, este fallo representa un avance importante para proteger su marca, pero aún quedan otros procesos legales pendientes.

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La disputa ahora continuará en Estados Unidos

El caso no termina con la resolución australiana. Paralelamente existe otro procedimiento en Estados Unidos, donde Eminem solicitó la cancelación del registro de Swim Shady.

Ese proceso quedó en pausa mientras se resolvía primero el litigio en Australia, por lo que ahora podría retomarse en los próximos meses.

Mientras tanto, el cantante todavía tiene la posibilidad de presentar una apelación contra la decisión australiana antes del 22 de julio, por lo que el resultado definitivo aún no está completamente cerrado.

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La marca Shady es una parte importante de la carrera de Eminem

El nombre Shady acompaña a Eminem desde finales de los años noventa, cuando presentó al personaje de Slim Shady, uno de los elementos que impulsaron su carrera y ayudaron a construir su identidad artística.

Ese concepto no solo quedó dentro de sus discos. En 2003, el rapero lanzó Shady Limited, una línea de ropa inspirada en el estilo urbano que rápidamente se convirtió en una extensión de su marca personal.

Por esa razón, el reciente fallo tiene un peso importante para el artista, ya que limita el uso comercial de un nombre que ha formado parte de su imagen durante más de 20 años.