Pimpinela Escarlata cachetea a Rafa Mercadante en La Granja VIP; ¿habrá sanción?

Pimpinela Escarlata le dio una cachetada a Rafa Mercadante durante la fiesta de La Granja VIP, mientras ambos interpretaban una discusión de pareja. La escena sorprendió a sus compañeros y abrió una pregunta entre los seguidores del programa: ¿el golpe tendría consecuencias dentro de la competencia?

El momento ocurrió durante la convivencia de este fin de semana. Los participantes realizaban una dinámica de actuación en la que debían improvisar situaciones frente al resto del grupo, y al luchador y al conductor les correspondió representar un conflicto doméstico.

¿Por qué Pimpinela le dio una cachetada a Rafa Mercadante?

La historia que debían interpretar partía de una llegada a casa: el personaje de Mercadante había bebido y su pareja le reclamaba. A partir de esa premisa, ambos añadieron diálogos y exageraron sus reacciones para desarrollar la escena durante la fiesta.

En medio de la improvisación, Pimpinela agregó que su personaje estaba embarazado y después soltó la bofetada. El conductor de televisión se tambaleó tras el contacto, mientras los compañeros que observaban reaccionaron con sorpresa.

El conductor tomó lo ocurrido con humor al terminar la representación y bromeó sobre la conveniencia de no llegar a casa después de beber si alguien quería tener una relación con Pimpinela. El intercambio se mantuvo dentro de la dinámica que estaban realizando.

¿Habrá una sanción por la cachetada?

Pimpinela no recibiría un castigo por este episodio, al considerar que ocurrió durante una actuación. Ambas publicaciones señalaron el contexto de la escena como la razón para diferenciarla de un enfrentamiento entre concursantes.

El contexto permite explicar qué estaban haciendo los participantes cuando ocurrió el golpe. Aun así, que ambos aceptaran interpretar una discusión no permite establecer, por sí solo, que hubieran acordado previamente la cachetada o la intensidad del contacto.

Pimpinela ya había recibido otro castigo esa semana

La escena de la fiesta ocurrió un día después de que el programa anunciara una sanción distinta contra Pimpinela. El pasado jueves, el luchador había incumplido un acuerdo relacionado con la visita de su hermano.

Para reunirse con él, Pimpinela aceptó comenzar la asamblea con dos puntos en contra y mantener el encuentro en secreto. Después contó lo sucedido a sus compañeros, por lo que recibió una nueva consecuencia dentro del juego, según explicó la Granja VIP

La penalización consistió en enviarlo directamente a la tabla de nominación, sin posibilidad de salir mediante la salvación del jueves o la traición del viernes. Esa decisión sí fue comunicada por el programa y correspondía al incumplimiento del pacto de confidencialidad.

bgpa