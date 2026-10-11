Pimpinela Escarlata revela romance con un luchador casado; "no es de planta"

Pimpinela Escarlata contó en La Granja VIP que sostiene encuentros con un luchador casado y explicó cómo las funciones en las que coinciden les permiten verse en privado. La conversación dejó a sus compañeros con preguntas, pero hubo un dato que mantuvo en reserva: el nombre del hombre del que hablaba.

El luchador compartió la historia con Kunno, Daniela Alexis, conocida como la Bebeshita, y Kevyn Contreras “Bicolor”. Durante la charla aseguró que consiguió acercarse sentimentalmente a un compañero de profesión que le interesaba, aunque no precisó cuándo comenzó la relación.

“Lo logré, lo conquisté a mi manera y sí”, expresó en el fragmento que circuló en redes sociales.

Su relato se concentró en cómo mantienen el contacto cuando sus compromisos de trabajo los llevan a una misma función.

¿Qué contó Pimpinela sobre sus encuentros?

Según explicó, el alojamiento que reciben al participar en funciones de lucha libre facilita que puedan encontrarse. Una vez en el hotel, se comunica con el otro luchador mediante WhatsApp para indicarle en qué habitación está y acordar la visita.

“Cada vez que nos toca luchar juntos, nos dan hotel y nada más le aviso por WhatsApp: ‘Estoy en la habitación. Te voy a dejar la puerta abiertita para que no hagas ruido, porque los demás están acá’”, relató ante sus compañeros.

La discreción, de acuerdo con su versión, forma parte de esos encuentros: procura que las personas alojadas cerca no adviertan la visita. Pimpinela describió esa dinámica sin mencionar una arena, una función o una fecha que permitiera ubicar un episodio concreto.

Kunno intervino para preguntarle por el lugar que ocupa en esa relación. Pimpinela respondió afirmativamente a su comentario, pero añadió una precisión: “No es de planta”.

Aunque habló de la conquista y de la forma en que se comunican, Pimpinela no hizo público el nombre de su compañero. La información sobre el romance y el estado civil del otro hombre procede de su relato dentro del programa.

Una trayectoria ligada a la lucha libre

Pimpinela Escarlata es el personaje de Mario González Lozano, nacido en Delicias, Chihuahua, y criado en Torreón, Coahuila. Antes de adoptar el nombre con el que desarrolló su carrera, utilizó otros personajes, entre ellos Play Boy y Pantera Rosa.

Su experiencia sobre el cuadrilátero también ha formado parte de la convivencia en La Granja VIP. En septiembre enseñó movimientos de lucha a Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna, en una actividad a la que se sumó Bicolor. Ahora, al conversar sobre su vida sentimental, habló de otra parte de sus viajes de trabajo, conservando en privado la identidad de la persona involucrada.

bgpa