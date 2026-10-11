Cynthia Klitbo acusa a Bárbara Torres de malos tratos en producción; comediante responde

Bárbara Torres negó tener un conflicto con Cynthia Klitbo después de que su excompañera asegurara que le hizo “la vida imposible” cuando trabajaron en Perú. La actriz que interpreta a Excelsa en La Familia P. Luche dijo desconocer esos comentarios y sostuvo que, de su parte, no existe una pelea.

Las declaraciones de Klitbo surgieron durante su participación en La Casa de los Famosos México, donde recordó aquella experiencia laboral al conversar con otros habitantes. Torres respondió posteriormente en un encuentro con reporteros, retomado por el canal de YouTube Al Punto Noticias.

“Cero problemas, no tengo problemas con ningún compañero”, afirmó la comediante.

Ante las preguntas sobre lo que había dicho Klitbo, insistió en que no quería entrar en una discusión pública ni responder con nuevos señalamientos contra la actriz.

¿Qué respondió Bárbara Torres a Cynthia Klitbo?

Torres aseguró que su recuerdo de la convivencia en Perú es distinto al que compartió su compañera. También planteó la posibilidad de hablar directamente con ella para aclarar lo ocurrido, aunque no anunció que ya hubiera una reunión entre ambas.

“Ni sabía que había dicho eso, estoy en paz con ella y con todo el mundo, no tengo problemas con nadie. La vida es linda, no me peleo con nadie”, expresó ante los medios.

La respuesta llegó después de que Klitbo dijera dentro del reality que no tenía una buena impresión de Torres. “No me cae bien” y “me hizo la vida imposible en Perú” fueron algunas de las frases con las que describió su experiencia, recogidas por la prensa desde agosto.

La serie en la que trabajaron juntas en Perú

El proyecto que reunió a las actrices fue Junta de vecinos, una comedia de ProTV para América Televisión. Su participación se anunció en 2021, cuando Klitbo y Torres se incorporaron a un elenco que también incluía a Miguel Iza, Sergio Galliani y Karina Jordán.

La producción reunió a dos intérpretes conocidas por registros diferentes: Klitbo, por sus personajes de villana en telenovelas como El privilegio de amar, y Torres, por su trabajo en comedia. La serie tenía previsto su estreno para el 13 de diciembre de aquel año.

Durante la promoción, el productor Miguel Zuloaga destacó el trabajo de ambas. “Son unas actrices de primer nivel que le dan un gran aporte a la comedia”, declaró en noviembre de 2021. También explicó que el rodaje había requerido cuidados adicionales por la pandemia.

Cynthia Klitbo y Bárbara Torres trabajaron juntas en un programa Captura de pantalla

¿Cómo surgió el comentario en La Casa de los Famosos?

Klitbo habló de Torres cuando la conversación entre los habitantes pasó por la participación de la argentina en la primera temporada del reality. Al referirse a los conflictos que protagonizó entonces, cuestionó que relacionara algunas de sus reacciones con la menopausia.

La actriz vinculó esa conversación con su propio recuerdo del trabajo en Perú, pero en el fragmento difundido no detalló un episodio específico de los malos tratos que atribuyó a Torres. Su excompañera, por su parte, rechazó que hubiera problemas entre ellas y dejó abierta la posibilidad de aclararlo personalmente.