¡Adiós Christian Nodal! Cazzu confirma que ya tiene novio

Tras poco más de dos años de su separación de Christian Nodal, la cantante Cazzu confirmó que ya tiene novio.

Durante una entrevista en la intimidad de su departamento, en donde vive con su hija Inti, la argentina, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, reveló su situación sentimental, aunque de manera muy casual, casi accidental.

Cazzu confirma que ya tiene novio

Cazzu confirma que tiene novio. Especial

Desde que se confirmó su ruptura con Christian Nodal, a finales de mayo del 2024, Cazzu se había mantenido soltera, hasta ahora que ya dejó ver que se encuentra en una nueva historia de amor.

Fue en una entrevista para el portal web Cenital, en donde la argentina, de forma inesperada y hablando muy normal, admitió que mantiene un romance.

La confesión ocurrió cuando la periodista Malena Rey platicaba con ella en una conversación muy cercana, sobre los libros que tiene en su casa.

Rey notó que Cazzu tiene dos ediciones de ‘La Divina Comedia’ y no dejó pasar por alto ese detalle, así que cuestionó a la cantante al respecto, no esperando que en ese momento daría una exclusiva sobre su vida sentimental.

Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”, dijo Julieta.

En realidad, la mención de su nuevo novio llegó de forma fortuita puesto que lo hizo mientras hablaba de literatura, sin una declaración formal y sin ningún anuncio, solo con una frase que confirmó todo.

Con esa declaración, se cierran las especulaciones en torno a la vida de Cazzu, puesto que desde que terminó con Nodal, sus apariciones en redes y en entrevistas evitan el terreno sentimental.

Sigue proceso legal con Christian Nodal

Christian Nodal. Especial

La declaración de Cazzu sobre su novio, se da mientras sigue el proceso legal con Christian Nodal por su hija Inti.

A poco más de dos años de su ruptura, todavía no existe una resolución definitiva que cierre el tema de manutención y convivencia.

Dicho conflicto comenzó después de que ambos no lograron ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos relacionados con Inti.

En diciembre de 2025, autoridades judiciales de Jalisco confirmaron que Christian Nodal había iniciado un proceso legal relacionado con su hija Inti, en el que se contemplaban temas como la custodia, el régimen de convivencia y la pensión alimenticia. En ese momento, el procedimiento todavía se encontraba en una etapa inicial.

Posteriormente, Nodal explicó que su intención era que un juez estableciera de manera formal cuánto debe aportar para la manutención de Inti y bajo qué condiciones podría convivir con ella. El cantante también negó que buscara quitarle la custodia a Cazzu y aseguró que decidió acudir a los tribunales porque ambos no habían logrado llegar a un acuerdo que consideraran adecuado.

La manutención de Inti también se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo. En agosto de 2025, Cazzu comentó que la cantidad que Nodal aportaba no le parecía proporcional a los gastos de la niña, aunque aclaró que ella podía hacerse cargo de ellos y que no estaba buscando exigirle una cantidad mayor. Posteriormente, el abogado de Nodal sostuvo que el cantante había realizado pagos importantes y que estos estaban debidamente documentados.

Otro de los temas en disputa tiene que ver con los viajes internacionales de Inti y la convivencia con su padre. En febrero de 2026, Nodal aseguró que la distancia con su hija no significaba que la hubiera abandonado y explicó que, ante la falta de un acuerdo con Cazzu, prefería que fuera un juez quien estableciera las condiciones para sus encuentros con la menor.

Apenas en mayo de 2026, Cazzu confirmó que existen asuntos relacionados con Nodal y su hija sobre los que legalmente no puede hablar públicamente, por lo que todo apunta a que el conflicto legal continúa teniendo implicaciones para ambos y que varios aspectos de la crianza y convivencia de la niña siguen bajo un marco judicial.

¿Ignacio Colombara es el novio de Cazzu?

Cazzu confirma que tiene novio. Especial

Como la declaración de Cazzu fue más bien algo fortuito, no contó detalles sobre su novio, por lo que ahora crecen las especulaciones de la identidad del mismo.

En medio de todo esto, el nombre de Ignacio Colombara vuelve a resonar y se cree que sería él de quien en realidad habla la cantante.

Lo anterior, debido a que, en el pasado mes de mayo, la periodista Mandy Fridmann aseveró que ‘La Jefa’ sostenía una relación con su bailarín, Ignacio Colombara, que “va con ella para todos lados”.

En el programa ‘¡Tal cual! Sin Filtro’, la periodista afirmó que Colombara incluso ya convivía con la niña que ella procreó con Nodal.

Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, dijo.

Posteriormente, el también actor de doblaje rompió el silencio en exclusiva para Kerly Ruiz, de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, después de que la artista comentara durante un concierto, ‘Él es mío’, lo que fue considerado como una validación pública del romance.

La respuesta del bailarín fue reservada. Según relató Ruiz, Colombara le escribió:

Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas”.

Y agregó: “Quizá más adelante podríamos hacer una, pero en este momento prefiero mantenerme en silencio”.

Por todo ese antecedente, se especula que sería Ignacio Colombara el novio actual de Cazzu.