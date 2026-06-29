¿A qué hora se estrena 'Elle', la precuela de 'Legalmente Rubia' en Amazon Prime?

Han pasado más de 25 años desde que Elle Woods conquistó al público con su personalidad carismática, su inconfundible estilo rosa y su determinación para demostrar que la inteligencia no depende de las apariencias.

Ahora, el universo de Legalmente Rubia se expande con Elle, una serie precuela que llegará a Prime Video y que promete mostrar una faceta completamente nueva del icónico personaje que hizo famosa Reese Witherspoon.

¿Cuándo se estrena el programa de Elle Woods?

La plataforma de streaming confirmó que la producción debutará este miércoles 1 de julio de 2026 a la 1:00 de la madrugada (hora del centro de México). La primera temporada estará conformada por ocho episodios, disponibles desde el día de su estreno para que los seguidores puedan disfrutar la historia desde el primer minuto.

La serie mostrará la adolescencia de Elle Woods antes de ingresar a Harvard. IG primevideolat

¿Qué pasará con Legalmente Rubia en 2026?

A diferencia de las películas estrenadas en 2001 y 2003, esta nueva serie no mostrará a la brillante estudiante de Derecho en Harvard. En cambio, la historia retrocede hasta 1995, cuando Elle Woods aún era una adolescente que cursaba la preparatoria y comenzaba a descubrir quién quería ser.

La producción explorará los años formativos de la protagonista, mostrando sus amistades, sus primeros romances, los desafíos propios de la adolescencia y las experiencias que moldearon la personalidad optimista, segura y perseverante que el público conoció años después.

La primera temporada contará con ocho episodios disponibles desde su estreno. IG primevideolat

De acuerdo con la sinopsis oficial, la joven Elle enfrentará conflictos escolares, relaciones complicadas y decisiones típicas de la edad, mientras encuentra en su familia, especialmente en su madre, el apoyo necesario para superar cada obstáculo.

La serie buscará demostrar que antes de convertirse en una exitosa abogada existió una chica que aprendió a confiar en sí misma enfrentando los problemas cotidianos del instituto.

La historia se ambienta en 1995 y explora los años escolares de la protagonista. IG primevideolat

¿Quién interpretará a Elle Woods en Legalmente Rubia 2026?

Uno de los mayores retos del proyecto fue encontrar a la actriz que interpretaría a una versión juvenil de Elle Woods, un personaje inseparable de la imagen de Reese Witherspoon.

Tras un extenso proceso de selección que reunió miles de audiciones, la elegida fue Lexi Minetree, de 25 años.

Lexi Minetree será la encargada de interpretar a la joven Elle Woods. IG primevideolat

Según reveló Prime Video, su interpretación de la emblemática escena del video de admisión a Harvard convenció al equipo creativo de que era la candidata ideal para asumir el papel.

Aunque Witherspoon ya no aparecerá frente a las cámaras, continúa siendo una pieza clave del proyecto como productora ejecutiva a través de Hello Sunshine, la compañía que fundó y con la que ha impulsado numerosas producciones protagonizadas por mujeres.

¿Se ha renovado Elle antes de su estrenó?

Desde su estreno en 2001, Legalmente Rubia se convirtió en una de las comedias más exitosas de su generación.

La serie busca conquistar tanto a los fans de la película original como a una nueva generación. IG primevideolat

Además de recaudar más de 140 millones de dólares en taquilla mundial, la película logró transformar a Elle Woods en un símbolo del empoderamiento femenino al desafiar los prejuicios sobre la apariencia y demostrar que la inteligencia y la determinación pueden romper cualquier estereotipo.

Ese éxito dio origen a una secuela, un musical y ahora a una serie que pretende ampliar el universo del personaje desde una perspectiva distinta.

La confianza de Amazon en el proyecto es tal que Elle ya fue renovada para una segunda temporada, incluso antes de que el público vea el primer episodio. La decisión deja claro que la plataforma apuesta por convertir esta precuela en una de sus franquicias más importantes dentro del streaming.

Con el respaldo creativo de Reese Witherspoon, Elle buscará conquistar tanto a quienes crecieron viendo Legalmente Rubia como a una audiencia completamente nueva que descubrirá, por primera vez, el origen de una de las protagonistas más queridas del cine.