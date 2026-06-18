¡Nadie nos va a extrañar vuelve a Prime con una nueva temporada!

“Nadie nos va a extrañar”, la serie de 2024 que revivió la nostalgia de 1994, regresará con una nueva temporada en agosto de 2026. La historia sigue a un grupo de cinco amigos de la preparatoria Héroes de la Revolución: Memo, Marifer, Alex, Tenoch y Daniela, quienes inician un negocio ilegal dentro de su escuela al vender tareas.

Aún no se ha anunciado la fecha exacta en la que estará disponible la serie en Amazon Prime Video, ni se han revelado detalles sobre la nueva trama, algo que mantiene intrigados a los fans debido al desenlace de la primera temporada.

Un soundtrack que remonta al pasado

Uno de los aspectos más destacados de la serie es la música, que acompaña y potencia una narrativa ya sólida gracias al guion, la fotografía, el arte y las actuaciones. Caifanes, Duncan Dhu, Magneto y una canción original de Julieta Venegas creada especialmente para la producción forman parte de un soundtrack que va más allá de la ambientación. La selección musical convierte cada episodio en una experiencia que evoca el crecimiento, la nostalgia y las emociones asociadas a estas canciones.

¿Qué hace tan especial a Nadie nos va a extrañar?

Además de despertar recuerdos de adolescencia en muchos adultos, la serie aborda temas complejos que afectan a los jóvenes. Funciona como un consuelo para quienes atraviesan momentos difíciles y como un recordatorio de que nadie está completamente solo, pues siempre existe alguien dispuesto a escuchar, apoyar y acompañar.

Del mismo modo, invita a prestar mayor atención a nuestros seres queridos, ya que nunca es posible saber con certeza todo lo que ocurre en la mente de otra persona.

Así, la serie transmite un mensaje sobre la capacidad del arte para aliviar emociones y permitirnos dejar de lado, aunque sea por un momento, aquello que nos preocupa. En ocasiones, los universos ficticios reflejan más de la realidad de lo que imaginamos, y una de las principales enseñanzas de esta historia es afrontar los retos de la vida con valentía. Las pérdidas, las segundas oportunidades, la madurez, el miedo, la aceptación, la dedicación, la autenticidad, la lealtad y, por supuesto, la amistad son algunos de los valores y experiencias que dan forma a esta historia.

Hasta el momento solo se han publicado fotografías de la nueva temporada. Sin embargo, se espera que próximamente se revele un adelanto con más detalles sobre las nuevas vivencias y desafíos que enfrentarán los integrantes del grupo junto con sus compañeros de clase.