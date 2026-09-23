“Estoy enferma, me voy a morir”: Yolanda Andrade reaparece en tv; esto dijo Montserrat Oliver

Yolanda Andrade regresó al foro de Montse & Joe y volvió a hablar públicamente sobre el complicado estado de salud que atraviesa, esta vez frente a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, quienes reaccionaron después de que la conductora dijera que sabe que eventualmente morirá a causa de su enfermedad.

La presentadora reapareció en el programa de Unicable después de varias ausencias relacionadas con los problemas médicos que enfrenta desde hace años y que han provocado que su participación en televisión sea intermitente.

Durante la emisión, Andrade recordó algunas de las polémicas y discusiones que protagonizó en redes sociales mientras permanecía alejada de las grabaciones. Fiel al humor con el que suele abordar incluso momentos difíciles, bromeó diciendo que esos enfrentamientos la mantienen activa.

“Me mantiene viva”, dijo inicialmente, provocando risas entre sus compañeras y el público.

Sin embargo, segundos después llevó la conversación hacia su estado de salud.

“Bueno, estoy enferma y me voy a morir”, expresó.

Montserrat Oliver reacciona a comentario de Yolanda Andrade

La declaración provocó una respuesta inmediata de Montserrat Oliver, amiga y compañera de Yolanda desde hace años.

“Todos nos vamos a morir”, respondió la conductora, intentando quitar dramatismo al comentario y mantener el tono de la conversación.

Oliver recordó además que ninguna persona puede conocer con certeza cuánto tiempo vivirá y mencionó el caso de una persona cercana que falleció antes de lo esperado.

El intercambio no fue presentado dentro del programa como una despedida de Andrade ni como el anuncio de un nuevo diagnóstico. Por el contrario, ocurrió en medio de bromas y de la conversación sobre su regreso a la televisión.

Su comentario, sin embargo, llamó la atención debido a que en meses anteriores Yolanda ya había hablado públicamente sobre un pronóstico médico relacionado con su esperanza de vida.

¿Yolanda Andrade dijo que le queda un año y medio de vida?

En agosto de 2026, durante una conversación con Thalía transmitida en redes sociales, Yolanda Andrade reveló que uno de sus médicos le había hablado en algún momento de una expectativa aproximada de un año y medio de vida.

La declaración generó preocupación entre sus seguidores, aunque existe una precisión importante: la conductora no detalló cuándo recibió ese pronóstico ni afirmó que los 18 meses comenzaran a contarse desde el momento en que hizo pública la conversación.

Por ello, no es posible establecer una fecha determinada ni afirmar actualmente cuánto tiempo de vida le han pronosticado los especialistas.

Yolanda Andrade se mete en polémica entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo. Especial

Andrade también ha insistido en que desea continuar viviendo y realizando actividades mientras su estado físico se lo permita.

Su regreso a Montse & Joe ocurre precisamente después de meses en los que ha alternado periodos de mayor actividad con otros en los que ha necesitado alejarse de los foros.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron a hacerse especialmente visibles en 2023, cuando reveló que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral.

En aquel momento explicó que también había presentado afectaciones en uno de sus ojos y tuvo que suspender temporalmente algunas de sus actividades profesionales.

Con el paso del tiempo, la conductora compartió diferentes episodios relacionados con dificultades para hablar, caminar o mantener sus actividades cotidianas.

Yolanda Andrade, conductora. Especial

Posteriormente habló públicamente sobre un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas responsables del control de los músculos voluntarios.

Andrade también ha mencionado que enfrenta neuralgia del trigémino, padecimiento caracterizado por episodios de dolor intenso en el rostro.

La presentadora ha relatado que existen días en los que puede realizar sus actividades con mayor normalidad y otros en los que los síntomas dificultan incluso acciones aparentemente sencillas.