“Hay que tener fe”: Julio César Chávez habla sobre Yolanda Andrade y su lucha contra la ELA

Julio César Chávez volvió a demostrar el cariño y apoyo que tiene por Yolanda Andrade, quien atraviesa por un complicado momento de salud tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El exboxeador ha mantenido una cercana amistad con la conductora y actriz, por lo que no dudó en enviarle un mensaje de ánimo y fe en medio de esta difícil etapa.

¿Qué pasó entre Julio César Chávez y Yolanda Andrade?

Al ser cuestionado por medios de comunicación, entre ellos Infobae, sobre las declaraciones de Yolanda Andrade acerca del pronóstico que le habrían dado de un año de vida, el pugilista respondió con optimismo y aseguró que espera que ella permanezca muchos años más.

“No, no. Nos va durar muchos más años… Siempre estoy con ella en las buenas y en las malas como hermanos y amigos que somos. Yo pienso que primeramente Dios, hay que tener fe. Este es un proceso que ella está pasando. Tiene sus días malos y sus días buenos, ¿me entiendes?”.

Una amistad de años que se mantiene en los momentos difíciles

Julio César Chávez también habló sobre la situación que atraviesa la conductora y destacó su confianza en la fe como una fuente de fortaleza para ella.

Al referirse a la enfermedad, el exboxeador mencionó que existen aspectos sobre su origen que no comprende y expresó su deseo de que Yolanda pueda sentirse mejor.

“Es una enfermedad que no se explica cómo está ahí y no le hallan. No sé si fue brujería o no, pero ella está muy agarrada también de Dios. Entonces lo único que le digo es: ‘Agárrate de Dios, todo lo puede en esta vida’”, explicó.

El mensaje de Chávez refleja una amistad que ha permanecido cercana durante uno de los momentos más complicados para la conductora.

¿Qué es la ELA y cuáles son sus síntomas?

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas que controlan los movimientos voluntarios, de acuerdo con Mayo Clinic.

Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran:

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas.

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas. Tropezones y caídas.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Habla arrastrada o dificultad para tragar.

Calambres y espasmos musculares.

Debilidad en los brazos, los hombros o la lengua.

Episodios de llanto, risa o bostezos en momentos inapropiados.

Cambios en la forma de pensar o en el comportamiento.

Los síntomas y su evolución pueden variar de una persona a otra, por lo que el diagnóstico y seguimiento corresponden a especialistas.

Julio César Chávez habla de Yolanda Andrade y su lucha contra la ELA Foto: Canva

Mientras Yolanda Andrade continúa enfrentando este proceso, Julio César Chávez vuelve a hacer público el cariño que siente por ella y le recuerda que no está sola. En sus palabras hay un mensaje sencillo, pero significativo: mantener la esperanza y acompañarse en los momentos difíciles.