Esteman y Daniela Spalla en CDMX: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en La Maraka

El escenario de La Maraka se alista para recibir uno de los conciertos más especiales del año. Esteman y Daniela Spalla presentarán “Amorío: La Última Cita”, un show que no solo celebra su proyecto en conjunto, sino que también representa su despedida.

Más que un concierto convencional, el espectáculo promete ser una experiencia cercana, casi como una conversación entre artistas y público, donde la música se convierte en el hilo conductor de emociones profundas.

Fecha, horario y sede del concierto

La cita será el próximo 4 de junio a las 21:00 horas en La Maraka, un recinto reconocido por su acústica y ambiente íntimo, ideal para este tipo de propuestas musicales.

Ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, el recinto se ha consolidado como uno de los espacios favoritos para conciertos que buscan una conexión más directa con el público.

¿Dónde comprar los boletos de Esteman y Daniela Spalla?

Los boletos para este esperado evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, así como en las taquillas del recinto.

Debido a la naturaleza íntima del show y la popularidad de ambos artistas, se espera una alta demanda, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

¿Qué es “Amorío”? Un viaje entre el amor y la nostalgia

El proyecto “Amorío” ha sido definido por los propios artistas como un viaje emocional que explora el amor en todas sus facetas: desde la euforia hasta la melancolía.

En esta etapa final, “La Última Cita” busca cerrar el ciclo con una presentación especial donde convergen historias personales, sonidos sofisticados y una conexión genuina con el público.

La propuesta combina el estilo vintage y pop-funk característico de Esteman con la sensibilidad melancólica del pop de Daniela Spalla, dando como resultado un espectáculo único.

¿Quiénes son Esteman y Daniela Spalla?

Esteman es un cantante y compositor colombiano reconocido por su estilo ecléctico, que mezcla pop, funk y elementos teatrales. Con una estética retro y letras honestas, se ha consolidado como una figura importante del pop alternativo en Latinoamérica.

Por su parte, Daniela Spalla es una cantautora argentina que ha conquistado al público con su voz emotiva y letras cargadas de nostalgia. Su propuesta musical ha destacado dentro de la escena indie-pop en español.

Un concierto que promete ser inolvidable

Todo apunta a que “Amorío: La Última Cita” será una noche irrepetible para los fans. La combinación de talento, sensibilidad y cercanía convierte este concierto en una experiencia que va más allá de la música.

Si buscas un show íntimo, emocional y lleno de significado, la cita con Esteman y Daniela Spalla en la CDMX es, sin duda, una de las mejores opciones del año.

AAAT*