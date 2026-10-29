¿Cómo viaja la realeza británica? Carlos III muestra las imágenes del interior del avión real

Los viajes de la familia real británica suelen estar rodeados de protocolo, compromisos diplomáticos y estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, en ocasiones, sus integrantes permiten conocer algunos detalles de lo que sucede lejos de las cámaras.

Esta vez fue el rey Carlos III quien ofreció una mirada poco habitual a sus desplazamientos al compartir fotografías del interior del avión que lo trasladó a Bahamas, primera parada de su gira por el Caribe.

¿Cómo es el avión en el que viaja el rey Carlos III?

A través de las redes sociales oficiales de la monarquía, se publicaron algunas imágenes que muestran parte de la aeronave utilizada por el soberano, de 77 años, durante el recorrido que comenzó el 27 de octubre de 2026.

Bahamas fue la primera parada de una gira de nueve días por el Caribe, durante la cual Carlos III visitará también Guyana y Antigua y Barbuda. Reuters

Aunque las fotografías no ofrecen un recorrido completo por el avión, sí permiten descubrir cómo es el espacio en el que el monarca continúa con sus obligaciones mientras se encuentra a miles de metros de altura.

En una de las fotos, el rey Carlos III aparece sentado en un amplio sillón de piel gris, frente a una mesa de madera sobre la que descansa un grueso expediente. Su atención está puesta en los documentos que revisa, mientras al fondo se distinguen otros asientos de cuero y un cojín de cuadros en tonos rojos y amarillos.

La escena revela que, incluso durante los traslados internacionales, el rey mantiene parte de su rutina de trabajo. Y es que los vuelos oficiales no representan necesariamente un descanso en su agenda.

Así trabaja el rey Carlos III durante sus vuelos

El monarca utiliza las horas de viaje para adelantar diferentes tareas relacionadas con sus funciones. Entre ellas se encuentran la lectura de documentos informativos, la revisión de correspondencia y los asuntos oficiales que recibe a través de la tradicional red box.

Lejos de descansar durante los traslados, Carlos III aprovecha las horas de vuelo para revisar documentos, responder correspondencia y conversar con su equipo. IG theroyalfamily

Este emblemático maletín rojo forma parte de la vida institucional británica: es el medio mediante el cual ministros y funcionarios hacen llegar documentación oficial a los integrantes del Gobierno y al soberano.

Por ello, su presencia y el trabajo asociado a él son parte de las responsabilidades que Carlos III mantiene incluso cuando se encuentra fuera del Reino Unido.

Además de revisar documentos, el rey aprovecha los trayectos para conversar con los integrantes de su equipo sobre distintos proyectos y asuntos de trabajo. Las fotografías permiten imaginar una jornada en la que los compromisos diplomáticos comienzan mucho antes de aterrizar en el destino.

¿Quién acompaña al rey Carlos en sus viajes?

Entre las fotografías compartidas hay otra que llamó la atención por un detalle distinto: junto a uno de los pilotos aparece Geoffrey the Giraffe, un peluche de jirafa que forma parte de una iniciativa solidaria vinculada con el Great Ormond Street Hospital, reconocido centro pediátrico del Reino Unido.

Un peluche de jirafa llamó la atención en las imágenes del avión: se trata de Geoffrey, protagonista de una campaña solidaria a favor de un hospital pediátrico. IG theroyalfamily

El personaje participa en la campaña Giraffes on Tour, cuyo propósito es recaudar fondos y dar visibilidad al trabajo del hospital. Así, su presencia en la aeronave suma un componente benéfico a una publicación que, en principio, buscaba mostrar aspectos de la rutina del monarca durante sus viajes.

¿Cómo será la gira por el Caribe del rey Carlos?

La difusión de estas imágenes coincidió con el inicio de una gira de nueve días por el Caribe. Después de Bahamas, Carlos III tiene previsto visitar Guyana y Antigua y Barbuda, como parte de una agenda que contempla encuentros institucionales y actividades relacionadas con la juventud, el deporte, la conservación, la cultura y la defensa.

La tradicional red box también forma parte de la rutina del soberano, quien continúa atendiendo asuntos oficiales incluso cuando está fuera del Reino Unido. Reuters

El recorrido también se desarrolla en un contexto de conversaciones sobre el legado histórico del Reino Unido en la región, particularmente en torno al comercio transatlántico de esclavos.

Durante un encuentro con jóvenes en Nassau, el soberano reconoció el sufrimiento y las injusticias del pasado y destacó la importancia de construir nuevas oportunidades para las generaciones actuales y futuras.