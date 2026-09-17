¿Qué dijo? La cruel frase sobre la princesa Diana que Charles Spencer reveló sobre el rey Carlos III

A casi tres décadas de la muerte de Diana de Gales, una nueva revelación amenaza con reabrir una de las heridas más delicadas de la familia real británica. Esta vez, la historia llega de la mano de Charles Spencer, hermano menor de la princesa, quien ha decidido plasmar sus recuerdos en el libro Swan Song: Diana, My Sister.

Charles Spencer revela la discusión con Carlos tras la muerte de Diana

La obra, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de septiembre, promete ofrecer una mirada personal a la vida de Diana y a los acontecimientos posteriores a su fallecimiento.

Según el relato de Charles Spencer, Carlos habría respondido con una contundente frase cuando discutían sobre la exposición pública de los hijos de Diana durante el cortejo. | IG charles.earl.spencer

Uno de los primeros fragmentos difundidos ha provocado una reacción poco habitual del Palacio de Buckingham, debido a una supuesta conversación entre Spencer y el entonces príncipe Carlos, ocurrida después del accidente que acabó con la vida de la princesa.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre Diana?

Según el relato de Spencer, la discusión tuvo como origen una decisión relacionada con el funeral de Diana: que sus hijos, William y Harry, caminaran detrás del féretro durante el cortejo fúnebre.

Casi tres décadas después de la muerte de Diana, las memorias de su hermano vuelven a abrir una historia marcada por las tensiones entre los Spencer y los Windsor. Grosby

En aquel momento, los príncipes tenían apenas 15 y 12 años. El conde asegura que se opuso a que ambos fueran expuestos a semejante escena pública y sostuvo que su hermana no habría querido que sus hijos atravesaran una experiencia de esa naturaleza frente a millones de personas.

Spencer describe una conversación telefónica tensa con el entonces príncipe de Gales. De acuerdo con su versión, Carlos cuestionó el sentido del deber de la familia Spencer y, en medio del intercambio, habría pronunciado una frase que el conde recuerda como especialmente dolorosa:

Tranquilo, la olvidaremos muy pronto”.

Charles Spencer promete ofrecer en su libro una mirada personal sobre Diana y cuestionar algunas de las versiones que, según él, se han construido sobre su hermana. AFP PHOTO PATRICK RIVIERE

El hermano de Diana asegura que quedó aturdido al escuchar esas palabras y que terminó la llamada después de responder que no podía creer lo que acababa de decir.

¿Qué revela el nuevo libro de Charles Spencer sobre la princesa Diana?

La revelación no se limita a la polémica frase. Spencer también sostiene en sus memorias que percibió en aquella conversación un profundo desprecio hacia Diana y una reacción como si acabara de recibir una gran noticia que, desde su perspectiva, contrastaba con la magnitud de la tragedia.

Desde la perspectiva del hermano de Diana, la relación de Carlos y Camila, influyó en la reacción del rey sobre la muerte de la princesa. IG theroyalfamily

El conde incluso interpreta la actitud del entonces príncipe como una muestra de que la muerte de su exesposa podía ser vista desde la perspectiva de la relación que mantenía con Camila Parker Bowles, y no como de su exesposa.

Se trata, sin embargo, de la interpretación personal de Spencer sobre aquellos acontecimientos y no de un hecho establecido de manera independiente.

Carlos y Diana se habían casado en 1981, se separaron en 1992 y finalmente se divorciaron en 1996, un año antes de la muerte de la princesa.

El rey Carlos III responde a las revelaciones sobre Diana

Lo que ha llamado especialmente la atención es la respuesta del Palacio de Buckingham. Aunque la institución señaló que, por principio, no suele comentar libros, emitió una declaración en la que cuestionó indirectamente la precisión de los recuerdos de Spencer.

La Casa Real señaló que el rey es consciente de que el dolor provocado por la pérdida de un familiar puede afectar el juicio y la memoria IG theroyalfamily

El comunicado señaló que el dolor provocado por la pérdida de un familiar puede afectar el juicio y modificar los recuerdos con el paso de los años. La Casa Real no confirmó ni detalló la conversación descrita por el conde.

La postura recuerda a la célebre respuesta de Isabel II tras las declaraciones realizadas por Harry y Meghan en 2021, cuando desde Buckingham se señaló que “los recuerdos pueden variar”.

Qué dijeron William y Harry sobre el funeral de su madre

El episodio del cortejo fúnebre tampoco es nuevo para los hijos de Diana. En el documental Diana, 7 Days, William describió la decisión de caminar detrás del ataúd como una determinación colectiva de la familia.

William y Harry también han contado cómo vivieron el funeral de su madre, aportando años después sus propias versiones sobre la decisión de caminar junto al féretro. Reuters

Harry, por su parte, habló en sus memorias Spare sobre la oposición de Charles Spencer. Según su relato, varios adultos estaban horrorizados ante la posibilidad de que los dos menores participaran en aquella procesión.

Ahora, casi 30 años después, Spencer recupera aquel episodio y lo coloca nuevamente en el centro de la conversación sobre Diana.

Con Swan Song: Diana, My Sister, el hermano de la princesa busca ofrecer su propia versión de una historia sobre la que se han publicado innumerables libros.

La publicación promete revelar cartas, conversaciones y recuerdos personales, por lo que el fragmento sobre Carlos podría ser apenas el comienzo de nuevas revelaciones sobre los últimos años de Diana y la relación entre los Spencer y la familia real.