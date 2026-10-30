Modelo Isabella Rojas rompe el silencio tras ser golpeada por dron que pateó Ernesto Chavana

La modelo Isabella Rojas rompió el silencio luego de haber sido golpeada por un dron que pateó el conductor Ernesto Chavana durante una transmisión en vivo del programa Es Show.

Tras el incidente, que quedó captado ante las cámaras, el fragmento se viralizó en redes sociales y generó numerosas reacciones y cuestionamientos sobre la conducta del presentador.

Ante toda la controversia, la mujer que fue víctima del golpe fue entrevistada y habló sobre las lesiones que sufrió.

Isabella Rojas habla sobre el golpe por dron pateado por Ernesto Chavana

Modelo Isabella Rojas. @isabella_lacolombiana

Isabella Rojas, modelo colombiana conocida también como “La Colombiana” o “La Paisa”, contó cómo resultó afectada por el impacto del aparato.

En una entrevista para el programa “La Mesa Caliente”, la modelo confesó que la situación no pasó a mayores y solo se lastimó "poquito" el labio interno.

Isabella Rojas detalló que Ernesto Chavana estaba en su personaje ya que venía regresando de vacaciones y supuestamente estaba enojado porque otro conductor "llevó" el programa durante su ausencia. Ese fue el motivo por el que pateó el dron, pero la situación se salió de control.

No sé qué vaya a pasar, si va a recibir una sanción, no quisiera, todo fue un accidente. El momento se salió de control. Él estaba en su personaje, teníamos planeado algo antes. Acababa de regresar de sus vacaciones, estaba enojado porque otro conductor estaba llevando el programa (por eso pateó el dron)", explicó.

Asimismo, señaló que Ernesto Chavana es una persona muy educada y respetuosa ya que después del accidente estuvo al pendiente de su estado de salud; además, le reiteró sus disculpas.

El señor Chavana es una persona muy educada, es muy respetuoso, cuando fuimos al corte me estaban atendiendo los paramédicos, una dentista. Se acercó conmigo y me pidió disculpas y todo lo que ocupara para ese momento, él se iba a ser cargo, fue algo mínimo, se vio aparatoso", dijo.

¿Cómo ocurrió el accidente con el dron?

Todo sucedió durante una transmisión de Es Show, cuando un dron de producción sobrevolaba el foro a baja altura.

En medio de una interacción con su compañero Ángel Castro, Ernesto Chavana lanzó una patada contra el dispositivo. Sin embargo, el aparato salió disparado hacia la zona donde se encontraban las modelos y terminó golpeando directamente a Isabella Rojas en el rostro.

Tras el impacto, sus compañeras se acercaron para auxiliarla y posteriormente fue atendida por las lesiones que presentó en los labios.

La grabación del momento se difundió rápidamente en internet y provocó críticas hacia el conductor, principalmente por haber realizado ese movimiento en un espacio donde había otras personas.

Ernesto Chavana reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas

Conductor Ernesto Chavana. @ernestochavanaoficial

Ante la polémica, Ernesto Chavana publicó un video en el que reconoció su responsabilidad por lo sucedido y ofreció disculpas.

El presentador aseguró estar consciente del error que cometió y dejó claro que no existía otro responsable más que él. También manifestó que no tuvo intención de lastimar a la modelo y que su principal preocupación era conocer su estado de salud.

Estoy consciente del error que cometí”, expresó el conductor, quien además señaló que, si había algo que pagar por lo ocurrido, tendría que asumirlo.

Chavana también indicó que se disculpó personalmente con Isabella y que estaba dispuesto a hacerse cargo de los gastos correspondientes.

¿El conductor recibirá una sanción?

Otro de los temas que surgieron después del accidente fue la posible consecuencia laboral para el conductor.

Chavana reveló que sus superiores lo habían citado a una reunión el jueves 29 de octubre al mediodía, con la finalidad de abordar lo ocurrido. También comentó que tenía indicaciones de la producción para no seguir hablando del tema durante el programa.

Aunque la situación generó rumores sobre una posible suspensión o despido, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que el presentador vaya a dejar Multimedios ni que exista una sanción definitiva.

La controversia también llegó al entorno familiar del conductor. Su hija, Mafer Chavana, utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre el accidente y mostrarle su apoyo.

La joven consideró que lo sucedido había sido un accidente y cuestionó a quienes, desde su perspectiva, estaban aprovechando la situación para generar polémica.

Mi punto de vista fue un accidente, pero les encantaaaa el chisme”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Además, compartió una fotografía de su infancia junto a su padre y le dedicó un mensaje en el que recordó el apoyo que siempre ha recibido de él, asegurando que ahora le correspondía estar a su lado.