El gesto de Carlos III con el papa León XIV tras confirmarse su diagnóstico de cáncer de pulmón

La noticia sobre la salud del papa León XIV ha provocado muestras de solidaridad desde distintos ámbitos, incluida la monarquía británica. Carlos III, quien también enfrenta un proceso médico tras ser diagnosticado con cáncer en 2024, tuvo un gesto con el pontífice al enviarle una carta para desearle una pronta recuperación.

¿Qué le escribió Carlos III al papa León XIV?

De acuerdo con una fuente de la Casa Real británica, el monarca de 77 años hizo llegar el mensaje al líder de la Iglesia católica después de que se confirmara que había sido sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso en el pulmón.

La noticia sobre la salud del papa León XIV llevó a Carlos III a expresarle su apoyo mediante una carta. IG

La noticia adquirió un significado especial por la experiencia que el propio rey ha atravesado desde que comenzó su tratamiento oncológico.

¿Qué se sabe sobre la salud del papa León XIV?

El martes 13 de octubre, León XIV, de 71 años, fue sometido a una operación en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho, donde se encontraba la lesión.

El papa León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. AFP

Según la información difundida sobre su estado de salud, la intervención se desarrolló con éxito y las pruebas médicas confirmaron el diagnóstico de cáncer. El pontífice inició su convalecencia en la capital italiana y se prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana.

Sin embargo, todavía faltan los resultados de los análisis que permitirán determinar si la enfermedad se encuentra limitada a la zona intervenida o si se ha extendido a otras partes del organismo.

Como consecuencia de la operación, las audiencias papales programadas hasta el martes 20 de octubre fueron canceladas. Por ahora, no se han comunicado públicamente todos los detalles sobre el tratamiento que seguirá ni los próximos pasos de su recuperación.

La recuperación del papa León XIV obligó a cancelar las audiencias previstas hasta el 20 de octubre. AFP

En este contexto, la carta de Carlos III representa una muestra de apoyo entre dos figuras que, además de sus responsabilidades institucionales, atraviesan circunstancias de salud delicadas.

Carlos III y su batalla contra el cáncer

El diagnóstico del papa coincide con el proceso médico que vive el soberano británico. En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que Carlos III padecía cáncer, detectado después de que se sometiera a un procedimiento para tratar un agrandamiento de próstata.

El diagnóstico del pontífice coincide con el proceso médico de Carlos III, quien anunció que padecía cáncer en febrero de 2024. IG

La Casa Real no ha revelado el tipo específico de enfermedad ni ha compartido detalles exhaustivos de su tratamiento. No obstante, en diciembre de 2025, el monarca ofreció una actualización alentadora al comunicar que la intensidad de su tratamiento podría reducirse durante 2026.

Un portavoz de Buckingham señaló entonces que había respondido excepcionalmente bien a la atención médica y que su seguimiento entraría en una fase preventiva, con revisiones periódicas.

La experiencia personal del rey añade una dimensión humana a su mensaje para León XIV, aunque no se han divulgado detalles sobre el contenido de la carta ni sobre una posible respuesta del pontífice.

La relación histórica entre Carlos III y León XIV

El gesto también pone de relieve la relación que ambos líderes han construido desde la llegada de León XIV al pontificado. En octubre de 2025, Carlos III y la reina Camila realizaron una visita oficial al Vaticano, donde participaron en una celebración ecuménica junto al papa en la Capilla Sixtina.

Carlos III y el papa León XIV comparten una relación institucional que se fortaleció durante el encuentro ecuménico que protagonizaron en el Vaticano en octubre de 2025. AFP

El encuentro fue calificado como histórico por el Palacio de Buckingham, pues el rey rezó públicamente con un pontífice en un acontecimiento sin precedentes desde la Reforma del siglo XVI.

La relevancia de aquella ceremonia se explica por los vínculos históricos entre ambas instituciones. Carlos III es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, tradición cristiana surgida en 1534 tras la ruptura con Roma impulsada por Enrique VIII.

Actualmente, la Comunión Anglicana reúne, según estimaciones de la propia institución, a unos 85 millones de fieles en todo el mundo.