David Guetta anuncia su regreso a la Ciudad de México para 2027 con “The Monolith”

El nombre de David Guetta vuelve a despertar la emoción de los amantes de la música electrónica. El DJ y productor francés registró actividad en sus redes sociales para anunciar su regreso a la Ciudad de México para el 2027.

La última vez que David Guetta estuvo en la capital del país fue en mayo del 2025, durante el festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde conquistó a sus fieles seguidores con un espectáculo con pantallas futuristas, lásers, pirotecnia y lanzallamas.

Tras esa exitosa presentación, ahora el DJ emociona nuevamente a sus fans con el anuncio de su próximo retorno el siguiente año.

David Guetta regresará a la Ciudad de México en 2027

David Guetta anuncia su regreso a la Ciudad de México. @davidguetta

A través de sus redes sociales, el DJ publicó un video en donde se pueden ver una imagen panorámica del emblemático Ángel de la Independencia, rodeado de luces y con la llamativa frase: “David Guetta Mexico City 2027”.

El clip fue acompañado por el texto:

Ciudad de México... he estado guardándote un secreto. Sé el primero en saberlo”.

El link que publicó te lleva a una página en donde se puede ver la misma imágen del video publicado en sus redes, además del anuncio de: “The Monolith in Mexico City”.

En la plataforma te invitan a registrarte para recibir los mensajes promocionales de las empresas de Warner Music Group sobre David Guetta. Además de recibir la notificación correspondiente cuando salgan a la venta los boletos para el 2027.

Por lo pronto, no se tienen más detalles de la visita del famoso DJ a la Ciudad de México, por lo que, por ahora, los fans tendrán que esperar información de los canales oficiales del artista, los promotores y las boleteras para conocer todo sobre el evento.

The Monolith Tour: el espectáculo con el que conquista los escenarios

Uno de los grandes atractivos de la actual etapa de David Guetta es “The Monolith” un concepto de espectáculo que lleva sus presentaciones a una escala visual y tecnológica diferente.

La propuesta destaca por una enorme estructura escénica, pantallas, iluminación y recursos audiovisuales que acompañan cada momento de sus sesiones.

Más que una presentación convencional de DJ, “The Monolith” busca ofrecer una experiencia inmersiva en la que la música electrónica se combina con una producción visual de gran formato.

El espectáculo ha formado parte de importantes presentaciones internacionales y continuará su recorrido durante 2027.

Entre las fechas confirmadas para el próximo año destaca su presentación del sábado 5 de junio de 2027 en The O2 Arena de Londres, Reino Unido.

El concierto formará parte de las celebraciones por el vigésimo aniversario del recinto y contará precisamente con la producción de “The Monolith Tour”.

David Guetta en la escena internacional

David Guetta anuncia su regreso a la Ciudad de México @davidguetta

Con una trayectoria que ha marcado la evolución de la música electrónica comercial, David Guetta continúa siendo uno de los nombres más reconocidos de la escena internacional.

Éxitos como Titanium, Without You, Memories, When Love Takes Over e I'm Good (Blue) forman parte de un repertorio que ha conquistado festivales, clubes y grandes escenarios alrededor del mundo.

La nueva presentación en Ciudad de México durante 2027 mantiene el interés de sus seguidores, especialmente ante el crecimiento de su producción “The Monolith”.