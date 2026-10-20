Erik von Detten, galán de 'El diario de la princesa', acusado por presunto fraude a adultos mayores

Erik von Detten enfrenta una demanda por presunto fraude y abuso económico contra adultos mayores, relacionada con el trabajo que desempeñó después de alejarse de Hollywood. El actor que interpretó a Josh Bryant en El diario de la princesa fue señalado por un matrimonio que asegura haber confiado parte de su patrimonio a sus recomendaciones.

Los demandantes son Sheila Greenberg, de 85 años, y Norman Greenberg, de 97, quienes también procedieron contra Rosland Capital, una empresa dedicada a la compraventa de metales preciosos. La pareja sostiene que adquirió monedas de oro por un precio considerablemente superior a su valor y reclama una reparación económica.

¿Por qué demandaron a Erik von Detten?

La historia comenzó con un anuncio de televisión. Según la versión del matrimonio recogida en la demanda, en 2020 contactaron a Rosland Capital interesados en invertir en oro y fueron puestos en comunicación con Von Detten, a quien explicaron que tenían poca experiencia en ese mercado.

Los Greenberg aseguran que compartieron con él información sobre sus ahorros para el retiro, que superaban los dos millones de dólares. Su confianza en las recomendaciones del actor los habría llevado a realizar las compras que ahora cuestionan ante la justicia.

De acuerdo con documentos, pagaron aproximadamente 2.1 millones de dólares por monedas que, según su reclamación, valían alrededor de 1.3 millones. El centro del conflicto es esa diferencia entre lo que desembolsaron y el valor que atribuyen a lo adquirido.

Erik von Detten fue acusado de fraude Grosby Group

El matrimonio reclama aproximadamente 900 mil dólares por daños, además de una compensación punitiva. También acusa a la empresa de utilizar las preocupaciones económicas de las personas mayores para promover el oro como una alternativa de protección de su patrimonio. Esos señalamientos forman parte de la demanda y no constituyen hechos probados judicialmente.

¿Qué se sabe del proceso y de la respuesta del actor?

Aunque el caso se difundió en medios este 20 de octubre, la demanda fue presentada el 11 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

People informó que Rosland Capital solicitó protección por bancarrota el 2 de julio y que hay una conferencia judicial programada para el 9 de noviembre. Al momento de su publicación, el medio no había recibido respuesta del representante del actor a su solicitud de comentarios.

Las acusaciones siguen pendientes de resolución. La información disponible sobre la demanda no permite presentar a Von Detten como culpable ni afirmar que exista una condena en su contra.

Erik von Detten es conocido por su papel en El Diario de la Príncesa Grosby Group

¿Quién es Erik von Detten, el actor que dejó Hollywood?

Para quienes crecieron con las películas de Disney, su rostro está ligado al adolescente del que Mia Thermopolis, interpretada por Anne Hathaway, estaba enamorada en El diario de la princesa (2001). Sin embargo, su carrera comenzó mucho antes y también incluyó personajes que el público conoció únicamente por su voz.

Von Detten interpretó a Sid en la versión original en inglés de Toy Story y protagonizó Brink!, una de las películas juveniles de Disney Channel. También participó en So Weird y Complete Savages, antes de reducir considerablemente su actividad frente a las cámaras.

Su alejamiento no fue definitivo: después de retomar la voz de Sid en Toy Story 3, en 2010, apareció en la película para televisión My Acting Coach Nightmare, estrenada en 2024. Ahora, la demanda pone bajo escrutinio su trabajo en el negocio de los metales preciosos.

bgpa