Deepfakes amenazan la confianza en la banca: Silent4Business identifica 3 formas de suplantación.

La inteligencia artificial generativa plantea nuevos desafíos para la seguridad del sector financiero, pues permite crear voces, rostros y videos falsos con los que los delincuentes pueden suplantar a clientes, directivos e instituciones. Este fue uno de los temas que abordó Layla Delgadillo, fundadora y CEO de Silent4Business, durante su participación en el Encuentro AMIB 2026, que se realizó en Cancún, Quintana Roo.

Durante la conferencia “¿Eres realmente tú? Suplantación de identidad y la crisis de confianza en la banca”, Delgadillo explicó cómo estas tecnologías facilitan engaños que aprovechan la confianza de las personas en las identidades digitales y en las instituciones financieras.

Al respecto, señaló que, a diferencia de los ataques que buscan vulnerar directamente los sistemas informáticos, estas prácticas recurren a la imitación de personas y marcas legítimas para inducir a los usuarios o al personal de una organización a revelar información o autorizar operaciones fraudulentas.

Para ilustrar este riesgo, la especialista presentó un deepfake elaborado con su propia imagen, con el que mostró la dificultad de distinguir entre una representación artificial y una persona real. “Hoy la voz y el rostro ya no son prueba de identidad”, aseguró.

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Asimismo, explicó que el problema abarca tres modalidades principales de suplantación. Por una parte, los delincuentes pueden utilizar identidades sintéticas para hacerse pasar por clientes; por otra, recurren a la clonación de voz o video para imitar a ejecutivos y simular instrucciones legítimas. A estas prácticas se suma la falsificación de sitios web, dominios y perfiles digitales que aparentan pertenecer a instituciones financieras para engañar a sus clientes.

Su institución financiera puede ser suplantada sin ser hackeada”, reveló Delgadillo al explicar que una institución puede enfrentar un fraude sin que los delincuentes ingresen a su infraestructura tecnológica, pues basta con imitar a sus representantes o reproducir sus canales de comunicación para generar confianza y conseguir que una persona realice una operación.

Recordó el caso de Hong Kong de 2024, en el que un empleado transfirió alrededor de 25 millones de dólares después de participar en una videollamada con representaciones falsas de directivos de su empresa. También abordó el caso de MGM Resorts, relacionado con la manipulación de los procesos de atención y soporte técnico. Ambos antecedentes muestran cómo la suplantación puede explotar tanto las herramientas tecnológicas como los procedimientos internos de una organización.

Ante estos riesgos, Delgadillo expuso distintas medidas de prevención, entre ellas las pruebas de vida, el análisis de comportamiento y la autenticación multifactor resistente al phishing. Además, destacó la importancia de verificar las solicitudes sensibles mediante canales independientes, reforzar los controles para autorizar transferencias y vigilar la aparición de sitios o perfiles que suplanten la identidad de una institución.