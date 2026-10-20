Estos son los mejores memes de Marty McFly y su llegada al futuro 

La fecha que marcó uno de los momentos más recordados del cine de ciencia ficción sigue dando de qué hablar. Volver al futuro II imaginó cómo sería el mundo el 21 de octubre de 2015, día en que Marty McFly y el Doc Brown viajan al futuro a bordo de su icónico DeLorean.

Aunque esa jornada quedó atrás, la película continúa despertando nostalgia entre sus seguidores, quienes encontraron en las diferencias entre la ficción y la realidad una oportunidad para crear memes y compartirlos en redes sociales.

¿Por qué el 21 de octubre es una fecha especial para Volver al futuro?

En la historia dirigida por Robert Zemeckis, Marty McFly abandona su época para trasladarse desde 1985 hasta el 21 de octubre de 2015. Su llegada a Hill Valley representa uno de los momentos más emblemáticos de la segunda entrega de la saga.

La película presentó una visión futurista en la que la tecnología, el transporte y la vida cotidiana serían muy distintos. Por ello, cuando llegó la fecha señalada en la cinta, miles de fanáticos aprovecharon para comparar las predicciones de la producción con los avances que realmente existían.

Aunque Volver al futuro II presentó dispositivos y situaciones que parecían imposibles en los años ochenta, algunas de sus ideas encontraron paralelismos con tecnologías que aparecieron después, mientras que otras permanecieron en el terreno de la ciencia ficción.

Más allá de acertar o no con sus predicciones, la película logró que una fecha específica se instalara en la memoria de varias generaciones. El 21 de octubre de 2015 se convirtió así en una ocasión para celebrar el legado de una historia que continúa inspirando conversaciones, referencias y, por supuesto, memes.