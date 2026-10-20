¿El Lamborghini de Maestro Shifu es suyo o rentado? Esto se sabe de la polémica

Adriano Zendejas, conocido en internet como Maestro Shifu, enfrenta cuestionamientos en redes sociales luego de que un hombre identificado como Dagui asegurara ser el propietario del Lamborghini Huracán EVO Spyder que el streamer dijo que le pertenecía.

La controversia tomó fuerza después de que el creador de contenido protagonizara un incidente con el vehículo durante una dinámica en la que simulaba trabajar como conductor de Uber en calles de la Ciudad de México. Tras difundirse las imágenes, el supuesto dueño compartió su versión de lo ocurrido y afirmó que le rentaba el deportivo al influencer por 100 mil pesos mensuales.

Las críticas contra Adriano Zendejas aumentaron en redes sociales luego de que se viralizaran videos en los que le mostraba el Lamborghini a su mamá y le decía que era suyo. Estas imágenes provocaron criticas al influencer.

Foto: Instagram

¿Por qué aseguran que el Lamborghini de Maestro Shifu era rentado?

La discusión comenzó a crecer después de que circulara un video en el que Adriano Zendejas transportaba a una pasajera a bordo de un Lamborghini negro. Durante el trayecto, la mujer puso en duda que el automóvil fuera suyo.

Ante el comentario, Zendejas aceleró y terminó pasando por un bache, lo que provocó un fuerte golpe en el automóvil. En ese momento, el influencer habría reconocido que el deportivo era rentado.

“No importa. Es rentado”, se escucha decir en el material difundido en redes sociales.

¿Quién es Dagui y qué dijo sobre el automóvil?

Un joven identificado en redes sociales como Dagui se presentó como el dueño del Lamborghini Huracán EVO Spyder modelo 2023 y aseguró que había llegado a un acuerdo de arrendamiento con el creador de contenido.

Según su versión, Zendejas pagaba 100 mil pesos al mes por utilizar el deportivo. El acuerdo, explicó, contemplaba restricciones relacionadas con el kilometraje y la prohibición de realizar modificaciones al vehículo.

Dagui sostuvo que esas condiciones no se habrían respetado y publicó imágenes de la factura de compra para respaldar su afirmación de que el automóvil le pertenece.

Foto: Instagram __dagui_

La versión del joven contrasta con la imagen que, según los usuarios, el streamer había proyectado en sus redes sociales al mostrar el vehículo de lujo.

Foto: Tik Tok

Maestro Shifu aseguró que conocía a las personas que publicaron el video y que las consideraba sus amigos. Sin embargo, señaló que, de un momento a otro, dejaron de seguirlo en redes sociales, por lo que dijo no entender qué había ocurrido. También aclaró que todavía no tenía la factura del vehículo, pero aseguró que la mostraría más adelante.

¿Maestro Shifu ya devolvió el Lamborghini tras el incidente?

De acuerdo con las publicaciones compartidas por Dagui en sus historias de Instagram, el automóvil le fue entregado nuevamente durante la madrugada del martes 20 de octubre.

El hombre difundió un video en el que mostró la devolución del vehículo y adelantó que lo llevaría a revisión para conocer el alcance de los posibles daños ocasionados al pasar por el bache.

Foto: TikTok

Sin embargo, todavía no se han dado a conocer detalles concluyentes sobre el estado mecánico del deportivo ni sobre un posible procedimiento legal relacionado con el incidente.

Adriano anunció que ya no utilizaría el Lamborghini y que, probablemente, tardarían en repararlo.

La controversia se intensificó cuando ambas versiones comenzaron a circular entre los seguidores del streamer.

Si no tienen la certeza de lo que están diciendo, mejor no hablen. No porque un chisme se esté diciendo de boca a boca y de oreja a oreja, y se esté diciendo tanto, quiere decir que es verdad, dijo Adriano.

¿Qué reacciones provocó la polémica en redes sociales?

La discusión generó comentarios, críticas y burlas entre los usuarios. Entre los comentarios que se leen en redes sociales destacan: “Su lenguaje corporal lo dice todo”, “Ya se descubrió la farsa”, “¿En qué mejoraría o empeoraría su vida si el auto es rentado?”, “Hay que cumplir con las reglas del Lamborghini rentado”, “El Lamborghini está con sus dueños” y “¡Un descanso para el Lambo! ¿A poco fue al gimnasio?”.

Al mismo tiempo, otros internautas pusieron en duda la otra historia y señalaron que el color de la carrocería parecía diferente en algunas imágenes. También hubo quienes sugirieron que la controversia podría formar parte de una estrategia publicitaria.

Por el momento, no se ha confirmado una respuesta pública de Adriano Zendejas a los señalamientos ni se ha informado si Dagui presentará una denuncia por los posibles daños al vehículo.