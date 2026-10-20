"Por eso no es bueno hacer corajes": Brenda Bezares revela por qué estuvo hospitalizada

Brenda Bezares preocupó a sus seguidores al revelar que pasó varios días hospitalizada debido a un problema de salud que comenzó con un fuerte dolor de estómago. La conductora contó que permaneció internada durante tres días por un malestar relacionado con la bilis y que, durante ese periodo, también presentó complicaciones con su corazón.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la esposa de Mario Bezares habló de lo que vivió durante el fin de semana. Aunque no dio muchos detalles sobre el tratamiento que recibió, sí reconoció que atravesó un momento delicado y agradeció haber salido adelante.

Por eso no es bueno hacer corajes, escribió Brenda al explicar lo sucedido.

La frase llamó la atención de sus seguidores, pues relacionó su malestar con un episodio de enojo que, según contó, habría precedido a los problemas que la llevaron al hospital.

La conductora no precisó en qué fecha comenzaron los síntomas ni reveló el nombre del hospital donde recibió atención médica. Sin embargo, sus mensajes dejaron claro que el episodio fue más complicado de lo que algunos podrían imaginar.

Brenda Bezares revela que también tuvo problemas con su corazón

Después de pasar tres días hospitalizada, Brenda Bezares compartió con sus seguidores que ya se encontraba fuera de peligro, aunque el fin de semana había sido difícil.

Ya pasó el susto, me libré otra vez, este fin de semana fue muy fuerte para mí, contó en sus redes sociales.

La conductora explicó que el dolor relacionado con la bilis no fue el único problema que enfrentó durante esos días. También tuvo complicaciones cardíacas que la mantuvieron delicada mientras permanecía bajo atención médica.

Tuve problemas con mi corazón también, estuve delicada, pero quiero agradecerle a Dios, expresó.

Después de pasar tres días hospitalizada, Brenda Bezares compartió con sus seguidores que ya se encontraba fuera de peligro Foto: Instagram @bbezares

Hasta el momento, Brenda no ha detallado qué tipo de complicación cardíaca presentó ni si deberá seguir algún tratamiento después de su salida del hospital. Tampoco ha explicado si los problemas del corazón estuvieron relacionados con el malestar abdominal o si se trató de situaciones distintas.

La falta de información sobre su estado de salud generó preocupación entre quienes siguen sus publicaciones, especialmente porque no había hablado de su hospitalización antes de compartir que ya se encontraba en casa.

Por ahora, sus mensajes se han centrado en agradecer que el episodio haya quedado atrás y en compartir con sus seguidores el susto que pasó.

¿Un coraje puede provocar problemas con la bilis?

La frase de Brenda Bezares también abrió la conversación sobre los efectos físicos que puede tener el enojo. Aunque popularmente se habla de un "derrame de bilis" cuando alguien atraviesa un coraje fuerte, es importante distinguir esa expresión de los problemas médicos que realmente afectan la vesícula biliar.

La vesícula es un pequeño órgano situado debajo del hígado. Su función es almacenar la bilis, un líquido que ayuda al organismo a digerir las grasas de los alimentos.

Cuando existen alteraciones en este órgano, como cálculos biliares o inflamación, pueden aparecer molestias abdominales e incluso dolor intenso que requiere atención médica.

La frase de Brenda Bezares también abrió la conversación sobre los efectos físicos que puede tener el enojo. Foto: Instagram @bbezares

Por otra parte, una emoción intensa puede activar la respuesta del organismo al estrés. Esto provoca cambios en el ritmo cardíaco, la presión arterial y la actividad digestiva. El estrés también puede empeorar algunas molestias gastrointestinales, aunque no significa que un coraje provoque necesariamente una enfermedad de la vesícula o que libere bilis de manera anormal.

Por eso, cuando aparece un dolor abdominal fuerte o persistente, lo recomendable es buscar atención médica en lugar de atribuirlo únicamente al enojo.

En el caso de Brenda, no se han dado a conocer detalles clínicos suficientes para determinar qué provocó el episodio que terminó con su hospitalización.

La conductora bromea con la muerte tras recibir el alta

Después de contar lo que había vivido, Brenda Bezares recurrió al humor para hablar del susto que se llevó. La conductora publicó una fotografía en la que aparece caracterizada como catrina, una figura tradicional mexicana asociada con la muerte.

Por poco y ya me iba con ella. No, todavía no, escribió junto a la imagen.

El comentario reflejó el alivio de haber superado los días complicados y provocó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación.

Después de contar lo que había vivido, Brenda Bezares recurrió al humor para hablar del susto que se llevó.

Aunque la conductora no ha compartido más información sobre su estado de salud, su publicación confirmó que ya podía hablar de lo sucedido con un poco más de tranquilidad.

Por ahora, queda pendiente conocer si Brenda Bezares ofrecerá más detalles sobre las complicaciones que enfrentó. Mientras tanto, sus seguidores esperan que continúe recuperándose después de un episodio que, según sus propias palabras, la mantuvo delicada y le dio un buen susto.