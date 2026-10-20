FICM: Alfonso Cuarón recibió la Medalla Filmoteca UNAM y ¡celebró con un Goya!

MORELIA.– Durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Alfonso Cuarón recibió la Medalla Filmoteca UNAM y recordó el incendio de la Cineteca Nacional ocurrido en 1982, una tragedia que presenció durante su juventud y que le hizo dimensionar la importancia de preservar el patrimonio cinematográfico.

Comenzamos a ver humo en la distancia. Era la Cineteca Nacional que se estaba incendiando”, recordó sobre aquel día de marzo en que, mientras vivía cerca de la estación del Metro Taxqueña y estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se disponía a ir al cine con un amigo; mientras “echaban un toque”, el plan se rompió por aquel incendio.

El incidente destruyó parte del acervo cinematográfico y dejó pérdidas irreparables para la memoria fílmica del país.

“Todas las obras maestras, y negativos de obras maestras, se perdieron en ese incendio. Películas que nunca podremos volver a ver”, señaló.

Para el director de Roma, la preservación de las películas representa uno de los grandes desafíos actuales del cine, incluso frente a las transformaciones de la industria y sus formas de exhibición.

Mucho se habla de los cambios que está viviendo el cine en sus paradigmas entre los métodos digitales, la exhibición, las plataformas, pero hay algo más grave todavía, la supervivencia de las grandes obras del pasado”, afirmó.

Cuarón insistió en que el paso del tiempo amenaza la permanencia de las películas y que el trabajo de restauración es indispensable para mantenerlas disponibles para el público.

“Se necesita un trabajo de restauración para que esas joyas, esas joyas de Alcoriza, de Buñuel, se sigan viendo para las próximas generaciones”, expresó.

La Filmoteca de la UNAM, creada en 1960, también ocupó un lugar central en su discurso por la influencia que tuvo en su formación cinematográfica, incluso antes de ingresar a la universidad. Tras el incendio de la Cineteca, recordó, su acervo contribuyó a mantener la circulación de películas en cineclubes y espacios culturales.

Cuando abandonó sus estudios para trabajar y mantener a su familia, Cuarón organizó un cineclub en el Museo Nacional de Arte, donde encontró en la institución universitaria una fuente constante de películas.

La mayor parte de las películas salían de la Filmoteca”, recordó.

El cineasta es fan de Cruz Azul, pero estudió en la UNAM. Elizabeth Velázquez

El cineasta estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no concluyó ninguna de las dos carreras. Sin embargo, reconoció que ambas experiencias fueron determinantes en su trayectoria.

“Muchas gracias a la Filmoteca, este es un gran, gran, gran honor”, expresó al recibir la medalla durante su paso por el festival michoacano.

El reconocimiento tuvo además un significado personal para Cuarón, quien, pese a su trayectoria, no había recibido antes una distinción de la universidad.

Después de todos estos años y de ser universitario de la facultad, es el primer reconocimiento que tengo de la universidad”, dijo.

Al finalizar, llamó a respaldar el trabajo de la institución y acercar sus actividades a las nuevas generaciones.

El cineasta mexicano también platicó que es su primer reconocimiento obtenido por la comunidad universitaria. Elizabeth Velázquez

“Es muy importante realmente señalar la obra de la Filmoteca, apoyarla y además promover que la gente vaya a todas las actividades que hace la Filmoteca. Para mí fue fundamental”, concluyó.

Selló su gran noche con un ¡Goya! que entonó con mucha pasión.