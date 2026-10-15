Reportan más de mil fraudes esotéricos que terminan en extorsiones
La estafa inicia con cobros mínimos por consulta, pero escala rápidamente mediante engaños, con el pretexto de que el "trabajo" se complicó
En 66 por ciento de las estafas vinculadas a servicios esotéricos, que se consuman en la Ciudad de México, dejan pérdidas de entre mil y hasta ocho millones de pesos.
Así lo alertó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital, al revelar que desde 2021 ha recibido mil 239 reportes por engaños basados en supuestas limpias espirituales, lecturas de tarot y amarres de amor, donde además el 63 por ciento de las víctimas sufrieron extorsión.
De acuerdo con el organismo, las redes sociales son la principal vía de contacto: Facebook encabeza el origen del fraude, con 36 por ciento; seguido de páginas web, con 18 por ciento; WhatsApp, con 12 por ciento y TikTok, con cinco por ciento.
El esquema inicia con cobros mínimos por consulta, pero escala rápidamente mediante engaños exigiendo montos mayores con el pretexto de que el "trabajo" se complicó.
Entre las solicitudes más comunes destacan los amarres, con 28 por ciento de los casos; la lectura de tarot, con 13 por ciento; las limpias, con 10 por ciento y los "endulzamientos", con otro dos por ciento.
La problemática se agrava cuando las víctimas se niegan a continuar con los pagos. En ese momento, los falsos especialistas recurren a la intimidación y al chantaje financiero.