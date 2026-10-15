Reportan más de mil fraudes esotéricos que terminan en extorsiones 

En 66 por ciento de las estafas vinculadas a servicios esotéricos, que se consuman en la Ciudad de México, dejan pérdidas de entre mil y hasta ocho millones de pesos.

Así lo alertó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital, al revelar que desde 2021 ha recibido mil 239 reportes por engaños basados en supuestas limpias espirituales, lecturas de tarot y amarres de amor, donde además el 63 por ciento de las víctimas sufrieron extorsión.

De acuerdo con el organismo, las redes sociales son la principal vía de contacto: Facebook encabeza el origen del fraude, con 36 por ciento; seguido de páginas web, con 18 por ciento; WhatsApp, con 12 por ciento y TikTok, con cinco por ciento.

El esquema inicia con cobros mínimos por consulta, pero escala rápidamente mediante engaños exigiendo montos mayores con el pretexto de que el "trabajo" se complicó.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Entre las solicitudes más comunes destacan los amarres, con 28 por ciento de los casos; la lectura de tarot, con 13 por ciento; las limpias, con 10 por ciento y los "endulzamientos", con otro dos por ciento.

La problemática se agrava cuando las víctimas se niegan a continuar con los pagos. En ese momento, los falsos especialistas recurren a la intimidación y al chantaje financiero.