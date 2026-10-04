Mario Almada y por qué lo consideraban como Chuck Norris en México

Mario Almada es recordado como uno de los grandes representantes del cine mexicano, especialmente por sus interpretaciones en películas de acción y western nacional, donde dio vida a personajes de justicieros y pistoleros.

A lo largo de sus siete décadas de trayectoria artística, participó en más de 300 películas y producciones de televisión, en las que compartió créditos con figuras como Isela Vega, Damián Alcázar, Julio Alemán y Jorge Russek, entre otros actores.

Su talento y estilo lo convirtieron en un referente del cine de acción mexicano, pero ¿qué hay detrás de su historia y cómo fue su trayectoria junto a su hermano Fernando Almada?

¿Dónde nació Mario Almada y quién fue su familia?

Mario Almada nació el 7 de enero de 1922 en Huatabampo, Sonora, México. Fue hijo de Ricardo Almada Güereña y Elodia Otero. Tuvo seis hermanos, entre ellos Fernando Almada, quien también compartió su pasión por la actuación.

Además, era primo segundo de María Félix. Sin embargo, aunque existía este vínculo familiar, ambos no mantenían una relación cercana.

¿Por qué es conocido Mario Almada en el cine mexicano?

Su acercamiento a la actuación comenzó en 1935, cuando participó como extra en la película Madre querida. Posteriormente, en 1965, formó parte del filme Los jinetes de la bruja.

Sin embargo, fue en 1969 cuando obtuvo uno de sus papeles más importantes con Todo por nada, una película de western mexicano dirigida por Alberto Mariscal.

Junto con su hermano Fernando Almada, formó una dupla icónica del cine nacional, especialmente en películas de acción y western. Ambos consolidaron su presencia en este género al interpretar a vaqueros, pistoleros y justicieros que conquistaron al público.

Por su estilo y sus interpretaciones de personajes que parecían invencibles, Mario Almada también fue relacionado con la figura de Chuck Norris, al grado de ser conocido popularmente como el "Chuck Norris mexicano".

Película Todo por nada de los Mario y Fernando Almada. Foto: IMDb

¿Qué pasó con Mario Almada y Fernando Almada?

Mario Almada falleció a los 94 años, el 4 de octubre de 2016, en Cuernavaca, Morelos, debido a un infarto agudo de miocardio y un paro respiratorio.

De acuerdo con los reportes sobre su fallecimiento, estuvo acompañado por su familia. Su partida dejó una huella en el cine mexicano, pero también dio paso a una coincidencia familiar que llamó la atención con el paso de los años.

Su hermano Fernando Almada falleció el 30 de octubre de 2023, en la Ciudad de México, también a los 94 años. Ambos actores murieron durante el mes de octubre y a la misma edad, una coincidencia que ha generado interés entre quienes recuerdan la trayectoria de los hermanos.

Misa para despedir al actor en la en la capilla de la Tercera Orden (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Margarito Pérez Retana

Mario Almada sigue siendo recordado por su talento, su extensa trayectoria y sus aportaciones al cine mexicano, donde destacó por sus interpretaciones de justicieros y personajes del western nacional.