Horacio García Rojas en 'Las Azules': "El arte debe cuestionar las estructuras de poder"

Para Horacio García Rojas, el arte y los medios audiovisuales no se limitan a ser una plataforma de entretenimiento pasivo, sino una trinchera activa desde la cual es indispensable cuestionar las estructuras de poder, la discriminación y el machismo arraigado en la sociedad.

Durante una reciente entrevista con Excélsior, el actor destacó el impacto y el mensaje que transmite Las Azules, la serie de Apple TV, la cual revive la historia del primer cuerpo policial femenino en el México de los años 60 y 70.

“La lucha contra los estereotipos y por un verdadero cambio de narrativas tiene que ser constante. El statu quo siempre está ahí, presionando para que lo establecido no se mueva, para que las formas sigan siendo las mismas y los privilegios continúen de un solo lado”, aseveró García Rojas.

Para el actor, la urgencia de diversificar la pantalla no debe enfocarse únicamente en una sola dirección ni limitarse al tono de piel, sino abrazar la pluralidad de miradas e identidades que integran la sociedad.

Siempre he apostado por un cambio de narrativas donde los puntos de vista sean variados: la mirada de una mujer, de alguien con una orientación sexual distinta, de alguien de la sierra, del pueblo, con ascendencia indígena, afrodescendiente o blanca. Si todos los puntos de vista están representados, podemos contar historias mucho más complejas y enriquecedoras.”

En Las Azules, García Rojas da vida a Gerardo Herrera, un personaje que retrata la transición incómoda de un hombre educado bajo preceptos patriarcales que se ve obligado a reconocer la validez de otras perspectivas.

El actor califica esta experiencia como un espejo tanto profesional como personal.

“Gerardo es la metáfora de un hombre educado de manera machista que de repente tiene que entender que existen otros puntos de vista que jamás consideró. Interpretarlo me obligó a mirarme al espejo y hacerme las preguntas difíciles: cuándo he sido machista, qué he normalizado y qué debo cambiar. A los hombres del presente nos toca deslindarnos de ese pasado machista y construir un piso mucho más parejo”, dijo.

Amorita Rasgado y Horacio García Rojas, en Las Azules. Cortesía Apple TV

El actor resaltó además la labor del director Fernando Rovzar y del elenco encabezado por cuatro mujeres, no solo aporta un alto valor estético y técnico, sino que abre conversaciones vigentes sobre los derechos laborales y políticos en el México actual.

En contraste con las ficciones históricas, la participación del actor en la serie Futuro desierto lo llevó a explorar desde otro ángulo los límites éticos entre la condición humana y la acelerada irrupción de la inteligencia artificial, generando cuestionamientos sobre el rumbo de la civilización.

“Lo que más me impactó de este proyecto es la paradoja que presenta: mientras la ambición humana nos lleva a actuar casi como máquinas de destrucción, los seres artificiales en la ficción empiezan a entender dónde radica realmente la vida, que es en la colectividad y en lo comunitario”, explicó.

Ante el uso desmedido de la inteligencia artificial en la vida diaria, el actor defiende el valor de la imperfección frente al exceso de efectos digitales.

“Tanta tecnología y artificialidad comienza a alejarme de lo que entiendo como poesía. Me inclino por lo práctico, por lo orgánico: el sonido de las cuerdas al rozar los dedos de un músico, la voz de un cantante que desentona por la pasión del momento o el trazo imperfecto de un pincel. Ahí es donde reside el alma humana”, menciona.

Al cuestionarlo sobre el papel de las juventudes en los medios audiovisuales, García Rojas hizo un llamado a los nuevos creadores a no dejarse arrastrar por la búsqueda de fama o la exigencia de viralidad en redes sociales, incentivándolos a buscar historias con propósito genuino.

A los jóvenes les diría que sean honestos consigo mismos, que no dejen que nadie les diga qué pensar, escribir o dirigir. Que mantengan ese espíritu revolucionario y no pierdan la valentía de aventarse al vacío. Las redes nos quieren llevar a un individualismo absoluto, pero el arte es comunitario; en tribu funcionamos mejor”, afirmó.

El actor reveló que se encuentra afinando los últimos detalles de su ópera prima como director, un largometraje independiente que proyecta concluir hacia el mes de octubre para iniciar formalmente su recorrido en el circuito de festivales internacionales.

“He abrazado y amado las historias de muchas personas a lo largo de mi carrera, pero ha llegado el momento de hacer que mi propia voz suene. Frente a un algoritmo que pretende decidir por nosotros, la respuesta es hacer cine en comunidad, con amigos y colegas que saben que el arte está por encima de lo monetario”, concluyó.

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