Es momento de sanar nuestras heridas históricas: Miguel Rodarte

Las Azules se ha consolidado como una producción que ha resonando en el público debido a su memoria histórica y reflexión social. Más allá del contexto de época y el drama policial, su narrativa ha servido como catalizador para el debate y el repaso de las problemáticas sociales que siguen existiendo en nuestro país.

En entrevista con Excélsior, el actor Miguel Rodarte, quien interpreta al el teniente Octavio Romandía en la serie, comparte que, para él, la importancia de visibilizar esta historia también radica en la oportunidad de hacer un ejercicio de autocrítica social, enfatizando que la luchas de las mujeres y de la juventud son los principales motores de transformación en la sociedad contemporánea.

Yo creo que la reflexión ahí es importante, ver los errores del pasado para también de alguna forma aceptarlos y darnos cuenta de ello para no volverlos a cometer. Esta serie creo que levanta conversaciones en muchos niveles diferentes; obviamente la lucha del género es una de ellas.

“Sí creo que es importante revisar nuestra historia, sí es importante ver los errores que hemos cometido en el pasado para hacer una reflexión sobre dónde estamos. Son heridas que venimos cargando y que también hace falta que las revisemos, las sanemos y dejemos de estarlas ocultando, porque es el momento de aceptarlas e integrarlas a nuestra parte de la historia, de quiénes somos, cómo nos conformamos para poder entendernos de una manera mejor y abrirnos a una posibilidad de cambio”, refiere.

Las Azules Cortesía Apple TV

Dentro del universo de la serie, el teniente Romandía marca un contraste frente al machismo imperante de la época. Rodarte analiza cómo la relación de respeto entre su personaje y el cuerpo policial femenino no surge de la condescendencia, sino del reconocimiento mutuo del valor y la inteligencia estratégica.

“Romandía sabe que estas mujeres van a coexistir en un mundo de hombres y es un mundo rudo también: el de la policía, el de combatir el crimen, el de enfrentarte al delito y a los criminales. Él lo tiene muy claro, lo tiene consciente y sabe que necesita elementos que tengan esa fuerza, ese valor, ese coraje y esa determinación para poder combatir este crimen. En ese sentido, él elige no hacer ni una sola distinción por el simple hecho de que sean mujeres: van a recibir el mismo trato que recibe cualquier otro cadete en formación.

Al principio mi personaje sí tiene este rol de confrontación fuerte ante la mujer, y creo que ellas mismas se van ganando ese lugar porque están demostrando que son capaces de eso y más. Es un grupo de mujeres valientes, inteligentes y muy intuitivas, con una capacidad de visualizar los casos desde una perspectiva donde los hombres no somos capaces de hacerlo. Creo que ahí es donde empieza esa dinámica entre la integración de ellas dentro de la corporación jugando un rol mucho más allá del de ser ornamentos policíacos y convertirse en verdaderas figuras activas dentro de la corporación y futuras líderes” señala.

A lo largo de su carrera, Miguel Rodarte ha transitado por diversos géneros y formatos actorales. Sin embargo, en esta etapa de madurez profesional, el actor reflexiona sobre la toma de decisiones conscientes y la necesidad de alejarse de roles estigmatizantes para priorizar discursos con impacto social.

“En un principio, como actor, era importante para mí tomar los diferentes trabajos que estuve haciendo, darme cuenta, por ejemplo, que ya no quiero hacer más personajes de criminales o narcotraficantes o de este tipo, para poder empezar a alinearme hacia un discurso que para mí también es significativo y empezar a elegir mejor los proyectos donde pueda elegir qué personaje hacer y qué personajes de plano dejas pasar.”

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