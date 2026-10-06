Enrique Iglesias y Santos Bravos lanzarán 'OOH LAKA LAKA LA'; ¿cuándo se estrena la canción?

Enrique Iglesias y Santos Bravos tienen algo entre manos y sus seguidores no tendrán que esperar demasiado para descubrirlo. Después de coincidir hace unos meses frente a miles de personas, el cantante español y la agrupación encontraron una nueva forma de continuar esa historia.

Las primeras señales llegaron a través de redes sociales, donde comenzaron a aparecer pistas de que ambos proyectos estaban trabajando juntos. Un breve video fue suficiente para despertar la curiosidad, sobre todo porque dejaba escuchar una melodía desconocida sin explicar demasiado sobre lo que estaban preparando.

Foto: @Enrique Iglesias

Entre las imágenes aparecieron los integrantes de Santos Bravos tarareando el misterioso tema y, cuando parecía que eso sería todo, Enrique Iglesias hizo acto de presencia. A esto se sumó la etiqueta #ENRIQUExSTBV, que rápidamente aumentó las sospechas sobre una posible colaboración.

Pocos días después finalmente se despejaron las dudas. El encuentro no era únicamente contenido para redes sociales ni una nueva aparición juntos: Enrique Iglesias y Santos Bravos tienen lista una canción que muy pronto llegará a plataformas digitales.

Instagram

¿Cuándo se estrena la canción de Enrique Iglesias y Santos Bravos?

“OOH LAKA LAKA LA” es el nombre de la primera colaboración oficial entre Enrique Iglesias y Santos Bravos, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 9 de octubre de 2026.

El sencillo ya cuenta con la opción de pre-save en plataformas digitales, por lo que los fans pueden guardarlo antes de que esté disponible oficialmente.

Junto con el anuncio también se publicó un adelanto que deja escuchar algunos segundos de la canción. Sin embargo, sus protagonistas todavía se están guardando varias sorpresas para el día del estreno.

Enrique Iglesias y Santos Bravos ya habían cantado juntos

Aunque “OOH LAKA LAKA LA” será su primera canción original, esta no es la primera ocasión en la que Enrique Iglesias y Santos Bravos trabajan juntos.

Todo comenzó el pasado 28 de junio, cuando ambos formaron parte de las actividades realizadas en el Parque Fundidora de Monterrey como parte de las celebraciones oficiales relacionadas con el Mundial.

Aquella noche, Santos Bravos tuvo la tarea de presentarse antes de Enrique Iglesias. Lo que parecía que sería únicamente una oportunidad para abrir el espectáculo terminó convirtiéndose en algo más.

Hacia la parte final del concierto, Drew Venegas, Alejandro Aramburú, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavíll regresaron al escenario para acompañar al español en “I Like It”, uno de los éxitos más populares de su carrera.

¿Quiénes son Santos Bravos?

Detrás de Santos Bravos se encuentra un proyecto de HYBE que buscó crear un grupo latino mediante un proceso de formación inspirado en la metodología utilizada dentro del K-pop.

Para encontrar a sus integrantes se realizaron audiciones internacionales y 17 participantes fueron seleccionados para pasar por seis meses de entrenamiento. Durante ese periodo recibieron preparación en canto, baile, interpretación y comunicación, además de enfrentarse a evaluaciones y eliminaciones.

IG: Santos Bravos

Solo diez aspirantes consiguieron llegar a la final, que se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ante alrededor de 10 mil personas. Al concluir el evento fueron revelados los cinco integrantes definitivos.

Como parte de aquella presentación, los jóvenes interpretaron por primera vez “0%”, su sencillo debut. Más adelante llegaron canciones como “Fe”, “Velocidade”, “KAWASAKI” y “MHM”, con las que han seguido dando forma a su propuesta musical.