¿Demasiado pequeño? Video de Enrique Iglesias con su bebé abre conversación en redes

Enrique Iglesias dejó ver uno de sus lados más tiernos al compartir un momento muy especial con sus seguidores: un video en el que aparece junto a su bebé de apenas tres meses.

Desde diciembre, el intérprete de la canción "Experiencia religiosa" ha mostrado algunos momentos de su vida familiar, abriendo una ventana a su faceta más personal junto a sus hijos.

Enrique Iglesias comparte video con su bebé

A través de una publicación en Instagram, el cantante aparece en un espacio al aire libre mientras sostiene a su bebé en brazos.

Durante la grabación también están presentes sus hijas, quienes incluso recibieron el crédito por haber filmado el momento. De esta forma, el artista compartió con sus seguidores un instante íntimo y familiar que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Reacciones de seguidores al video del cantante

La escena del cantante con su bebé generó una gran cantidad de reacciones. El video ya acumula más de 207 mil “me gusta” y alrededor de 4 mil comentarios.

Muchos usuarios destacaron lo tierno del momento; sin embargo, algunos seguidores también señalaron que el bebé podría ser demasiado pequeño para la posición en la que aparece en el video, ya que en un momento el cantante lo levanta.

Entre los comentarios destacó el de Miss Marce, especialista en desarrollo infantil y estimulación temprana, quien felicitó al cantante por su bebé, pero también compartió una recomendación.

“De manera muy respetuosa, te comparto la siguiente información. Un bebé de esa edad no está física ni neurológicamente preparado para esa postura; lo recomendado a esta edad son las posturas horizontales”.

Algunos seguidores coincidieron con esta observación, mientras que otros defendieron al cantante y recordaron que no es la primera vez que vive la experiencia de la paternidad.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, quienes se conocieron en 2001, han formado una familia con cuatro hijos.

Nicholas y Lucy: nacieron en diciembre de 2017.

Nicholas y Lucy: nacieron en diciembre de 2017. Mary: nació en enero de 2020.

Romeo: nació el 17 de diciembre de 2025.

¿A qué edad es recomendable parar a un bebé?

De acuerdo con American Academy of Pediatrics, a través del sitio HealthyChildren.org, alrededor de los 8 meses de edad los bebés comienzan a moverse con mayor facilidad.

Con el paso de los meses, el bebé suele encontrar la forma de rodar sobre su estómago y posteriormente sentarse. Si a los 9 meses aún no puede hacerlo por sí mismo, se recomienda consultar con un pediatra para evaluar su desarrollo.

Video de Enrique Iglesias con su bebé de tres meses provoca reacciones Foto: Canva

El cantante ha mostrado en varias ocasiones lo importante que es su familia para él, compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más especiales que vive en su faceta como padre.