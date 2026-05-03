¡De Enrique Iglesias a Ha-Ash! Así queda la cartelera de la Feria de Tabasco 2026

La Feria Tabasco 2026 ya abrió sus puertas en Villahermosa con conciertos gratuitos, actividades culturales, juegos mecánicos, comida, exposiciones y una agenda que se mantendrá activa hasta el domingo 10 de mayo en el Parque Tabasco Dora María, uno de los recintos más importantes para la vida festiva del estado.

El encuentro, presentado como La Fiesta del Pueblo, se realiza del 1 al 10 de mayo de 2026 y mantiene un horario general de 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la feria.

¿Dónde es la Feria Tabasco 2026?

La sede principal es el Parque Tabasco Dora María, ubicado en Paseo Tabasco s/n, colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. Este espacio concentra las actividades familiares, culturales, gastronómicas y de entretenimiento que forman parte de la programación de este año.

La feria funciona como uno de los puntos de reunión más grandes del estado durante estos días, por lo que la recomendación para los asistentes es revisar horarios, accesos y opciones de traslado antes de salir de casa, especialmente en las fechas con artistas de mayor convocatoria.

Aunque el recinto abre desde la mañana, los conciertos y espectáculos del Foro Tabasco suelen concentrar la mayor afluencia por la tarde y noche. Por eso, quienes planeen asistir a los shows principales deben considerar tiempo adicional para el traslado, el ingreso y la movilidad dentro del parque.

Enrique Iglesias en la Feria de Tabasco 2026 Especial

Cartelera de artistas de la Feria Tabasco 2026

La programación musical es uno de los principales atractivos de esta edición. En el Foro Tabasco, también identificado por muchos asistentes como el espacio equivalente al Teatro del Pueblo, se presentan artistas de distintos géneros, desde música regional mexicana hasta pop, tropical, comedia y espectáculos familiares.

Entre los nombres más llamativos de la cartelera aparecen Enrique Iglesias, Grupo Frontera, Julión Álvarez y Ha*Ash, además de talento local y propuestas de entretenimiento como lucha libre y comedia. Medios locales también han reportado la presencia de artistas como Los Tigres del Norte dentro de la programación del Foro Tabasco.

La agenda compartida para los últimos días de feria incluye:

Sábado 2 de mayo: Enrique Iglesias

Enrique Iglesias Domingo 3 de mayo: Lucha Libre AAA

Lucha Libre AAA Lunes 4 de mayo: El Costeño y show de stand up del Choco

El Costeño y show de stand up del Choco Martes 5 de mayo: Nelson Kanzela y Alfredo “El Pulpo”

Nelson Kanzela y Alfredo “El Pulpo” Miércoles 6 de mayo: Grupo Frontera

Grupo Frontera Jueves 7 de mayo: Diego Morán

Diego Morán Viernes 8 de mayo: Matty Palafox, Karmito Jr. y Chemaney

Matty Palafox, Karmito Jr. y Chemaney Sábado 9 de mayo: Julión Álvarez

Julión Álvarez Domingo 10 de mayo: Ha*Ash

La variedad de la cartelera permite que la feria tenga actividades para públicos distintos. Mientras algunos días están pensados para quienes buscan música regional o tropical, otros se enfocan en pop, comedia o espectáculos de entretenimiento en vivo.

¿A qué hora abre la Feria Tabasco 2026?

La Feria Tabasco 2026 abre todos los días a las 10:00 horas y cierra actividades generales a las 00:00 horas, según el horario difundido por el sitio oficial del evento.

Este horario permite que los visitantes puedan recorrer el recinto desde temprano, especialmente quienes busquen evitar las horas de mayor concentración de público o asistir con niñas, niños y personas adultas mayores.

Durante el día se pueden visitar pabellones, exposiciones y zonas de comida. Por la noche, el Foro Tabasco se convierte en uno de los espacios más concurridos debido a los conciertos gratuitos y presentaciones programadas.

La Feria de Tabasco abre sus puertas Especial

¿Qué actividades hay además de los conciertos?

La Feria Tabasco 2026 no se limita a la cartelera musical. El Parque Tabasco Dora María reúne actividades culturales, comerciales, gastronómicas y familiares, lo que permite que la visita pueda organizarse más allá del show principal de cada noche.

Entre los atractivos se encuentran juegos mecánicos, pabellones culturales, exposiciones ganaderas, muestras regionales y zonas de comida. También hay actividades distribuidas a lo largo del día, por lo que la experiencia puede cambiar dependiendo de la hora en la que se visite el recinto.

La parte gastronómica es uno de los puntos más buscados por los asistentes, ya que permite encontrar desde antojitos hasta platillos más completos. En una feria estatal como esta, la comida también funciona como una forma de acercarse a los sabores locales y a la oferta de comerciantes participantes.

Estacionamiento y cómo llegar a la Feria Tabasco 2026

Para quienes planean llegar en automóvil, se contemplaron puntos de transferencia con estacionamiento gratuito y transporte hacia el recinto con costo accesible. Esta opción busca reducir la carga vehicular en las inmediaciones del Parque Tabasco, sobre todo durante los conciertos más concurridos.

También se mantienen rutas urbanas activas para acercar a los visitantes al recinto sin necesidad de manejar hasta la entrada principal. Esta alternativa puede ser útil para quienes prefieren evitar tráfico, filas o dificultades para encontrar lugar de estacionamiento.

En los días con artistas como Grupo Frontera, Julión Álvarez o Ha*Ash, la afluencia puede aumentar de manera considerable, por lo que conviene salir con anticipación y ubicar previamente el punto de acceso más cercano.

¿Qué pasó antes del arranque oficial?

Antes de la apertura formal de la Feria Tabasco 2026, se realizaron actividades previas entre febrero y abril. Uno de los momentos centrales fue la Elección de la Flor Tabasco 2026, celebrada el 30 de abril, donde María José Hernández Vera, representante de Tacotalpa, obtuvo el título.

Este tipo de eventos forma parte de la agenda tradicional que acompaña a la feria y mantiene la participación de los municipios tabasqueños dentro de la celebración estatal.

La feria continuará hasta el 10 de mayo, fecha en la que se tiene previsto el cierre de actividades. Para ese día, la programación musical contempla la presentación de Ha*Ash, en una jornada marcada también por la celebración del Día de las Madres.