ENHYPEN en Arena Ciudad de México: setlist y cómo llegar a sus primeros conciertos en CDMX

ENHYPEN es uno de los grupos de K-pop más populares de la cuarta generación y tras varios años de su debut, por fin la agrupación surcoreana pisará por primera vez México con su gira “BLOOD SAGA”.

Si eres ENGENE y fuiste de las afortunadas de conseguir alguno de los codiciados boletos para ver a ENHYPEN en los primeros conciertos que ofrecerán en México, aquí te contamos todos los detalles de sus shows.

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¿Cuándo se presentará ENHYPEN en la Arena Ciudad de México?

ENHYPEN estará en la CDMX para ofrecer tres conciertos en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.

Serán los próximos 11, 12 y 14 de julio cuando ENHYPEN se presente por primera vez en tierras mexicanas. Se espera que sus conciertos comiencen a la 9:00 PM.

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¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.

La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.

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Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.

Probable setlist de ENHYPEN en la Arena Ciudad de México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que ENHYPEN interprete en sus próximos conciertos en CDMX.

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Knife

Daydream

Outside

Brought the Heat Back

Ment

No Way Back

Big Girls Don't Cry

No Doubt

Ment

Sleep Tight

Bills

Moonstruck

Paranormal

Blockbuster

Go Big or Go Home

Future Perfect

Stealer

Drunk-Dazed

Bite Me

Fate

Criminal Love

Lost Island

XO (Only If You Say Yes)

Blind

Helium

Ment

SHOUT OUT

Knife

Go Big or Go Home