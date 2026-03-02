¿Era Jim Carrey o un doble? Lo que se sabe tras recibir su premio en los César 2026

La 51ª edición de los Premios César, celebrada en el Teatro Olympia de París en 2026, incluyó un reconocimiento honorífico al actor canadiense Jim Carrey por su trayectoria cinematográfica. Su aparición en el escenario generó una inmediata reacción en redes sociales, donde usuarios señalaron cambios en su rostro y en su voz.

A partir de esos comentarios, comenzaron a circular teorías que iban desde intervenciones estéticas hasta hipótesis más extremas como la sustitución por un doble. Días después, una publicación del artista británico Alexis Stone añadió un nuevo elemento a la conversación digital y amplificó la polémica internacional.

Jim Carrey durante la 51ª edición de los Premios César en París. (Foto: Reuters)

La aparición de Jim Carrey en los Premios César 2026

Jim Carrey acudió a París para recibir el César Honorífico durante la ceremonia anual organizada por la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia. La gala, transmitida en televisión y difundida en plataformas digitales, mostró al actor agradeciendo el reconocimiento ante la industria cinematográfica europea.

Su presencia fue documentada por medios internacionales y agencias fotográficas que cubrieron el evento desde la alfombra roja hasta el escenario principal.

Tras la emisión de fragmentos de su discurso en redes sociales, diversos usuarios comenzaron a comparar imágenes actuales con fotografías de años anteriores. Algunos comentarios apuntaron a diferencias físicas, particularmente en la expresión facial y en la tonalidad de su voz. Estas observaciones, aunque sin sustento oficial, se multiplicaron en foros y plataformas como X, TikTok e Instagram, donde los videos alcanzaron miles de visualizaciones en pocas horas.

Las especulaciones se intensificaron cuando ciertas cuentas afirmaron que el actor podría haber sido reemplazado por un doble. Otras teorías más extremas sugirieron escenarios como clonaciones o incluso la muerte previa del intérprete, hipótesis que no cuentan con respaldo documental ni confirmación por parte de fuentes oficiales. Ninguna autoridad vinculada al evento ni el propio entorno del actor emitieron comunicados que avalaran tales versiones.

La viralización respondió en gran medida a la dinámica de comparación visual y análisis de lenguaje corporal que suele proliferar en comunidades digitales. Usuarios editaron videos con acercamientos al rostro del actor y ralentizaciones de su discurso, generando hilos que alimentaron la conversación durante varios días posteriores a la ceremonia en París.

La gala en París que detonó teorías virales en plataformas digitales. (Foto: x)

El post de Alexis Stone que avivó la polémica

El debate tomó un nuevo giro cuando el artista británico Alexis Stone publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes desde París. En las fotografías se observaba una caracterización hiperrealista con rasgos asociados a Jim Carrey, además de una máscara y prótesis dentales. Una de las imágenes incluía la leyenda:

Alexis Stone como Jim Carrey en París”, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una insinuación directa.

La publicación no afirmaba de manera explícita que Stone hubiera sustituido al actor en la gala, pero el contexto temporal —apenas días después de los César— detonó nuevas interpretaciones. Miles de comentarios señalaron que el hombre que subió al escenario podría haber sido el maquillista británico, hipótesis que tampoco ha sido confirmada por la Academia francesa ni por representantes del actor canadiense.

Medios especializados en entretenimiento replicaron la publicación y contextualizaron el historial del artista en transformaciones hiperrealistas. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia oficial que indique que la persona que recibió el premio no fuera Jim Carrey. La controversia se sostiene principalmente en especulaciones digitales y en la ambigüedad del mensaje compartido en redes.

La falta de un pronunciamiento formal por parte de Carrey o de su equipo ha mantenido activa la conversación. No obstante, la cobertura mediática de la ceremonia incluyó fotografías de agencias internacionales que identificaron al actor como el homenajeado, sin reportes de incidentes o sustituciones durante el evento.

Publicación de Alexis Stone que generó especulación en redes. (Foto: Instagram/ @thealexisstone)

Quién es Alexis Stone, el artista detrás de las transformaciones

Alexis Stone es el nombre artístico de Elliot Joseph Rentz, performer y maquillista británico conocido por sus caracterizaciones de alto impacto. Su trabajo combina prótesis faciales personalizadas, maquillaje de efectos especiales, pelucas y un estudio detallado de gestos y postura corporal. Estas técnicas le han permitido recrear figuras públicas con un nivel de realismo que suele generar confusión inicial entre espectadores.

A lo largo de su carrera, Stone ha asistido a eventos públicos transformado en personajes reconocibles de la cultura popular. Entre sus intervenciones más comentadas figuran apariciones caracterizado como Miranda Priestly y como Mrs. Doubtfire, proyectos que documentó en sus plataformas digitales y que fueron cubiertos por medios de moda y entretenimiento.

Prótesis y máscara hiperrealista compartidas por el artista británico. IG: thealexisstone

El artista acumula más de un millón de seguidores en Instagram, donde publica procesos de transformación, moldes de silicona y pruebas de prótesis dentales. Su trabajo se inscribe en el ámbito del performance y del maquillaje cinematográfico, disciplinas que buscan crear personajes mediante técnicas físicas y no digitales. Varias de sus caracterizaciones han sido analizadas por especialistas en efectos especiales por el nivel de detalle alcanzado.

En entrevistas previas con medios británicos, Stone ha explicado que su interés radica en “transformar la percepción” y en explorar los límites entre identidad y representación. Su metodología incluye la creación de moldes personalizados y el uso de materiales de alta calidad que pueden alterar por completo la estructura visible del rostro.