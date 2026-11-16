Rebelde marcó a toda una generación y convirtió a RBD en un fenómeno musical, pero no todos recuerdan la telenovela con el mismo entusiasmo. Emilio Osorio cuestionó la calidad de la producción y sus declaraciones provocaron críticas entre los seguidores del grupo.

¿Qué dijo Emilio Osorio sobre Rebelde y RBD?

Durante una entrevista en el podcast enKamados, conducido por Karen Villanueva, Emilio Osorio compartió su opinión sobre la telenovela Rebelde que se estrenó en 2004 y dio origen al grupo musical RBD.

El hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio acudió al programa acompañado de la actriz Ana Valeria Becerril para hablar sobre su participación en la obra de teatro Siete veces adiós.

En medio de la conversación, el tema de RBD salió a relucir y Emilio reconoció que, aunque no vivió la época de mayor popularidad del grupo, conoce su música y considera que sus canciones tienen una calidad que les ha permitido mantenerse vigentes.

“Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones. Las canciones son tan buenas que, imagínate, a mí no me tocó la época”, comentó el actor durante la entrevista.

Sin embargo, su opinión cambió cuando la conversación pasó de la música a la producción televisiva protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Emilio cuestionó distintos aspectos técnicos de la telenovela y utilizó una expresión que llamó la atención de los seguidores de la historia.

“Pero yo creo que la serie en sí está hecha con las patas. Le tengo un cariño muy grande a Pedro Damián, que es el productor”, expresó.

El actor explicó que su crítica estaba relacionada con la manera en que se realizaron algunas escenas, pues aseguró que en determinados momentos podían observarse elementos del equipo de grabación.

Aunque criticó la realización de Rebelde, Emilio aclaró que mantiene una relación de aprecio con Pedro Damián, responsable de producir la versión mexicana de la historia.

Sus declaraciones no estuvieron dirigidas a las canciones ni a las interpretaciones musicales del grupo, sino a las condiciones de producción y a la manera en que considera que se grabó la telenovela.

Emilio Osorio cuestionó la calidad de Rebelde durante un podcast y sus declaraciones provocaron críticas de seguidores de RBD. IG emilio.marcos

Fans de RBD critican a Emilio Osorio y mencionan a Juan Osorio

Los comentarios de Emilio Osorio comenzaron a difundirse mediante fragmentos de la entrevista compartidos en plataformas como TikTok, donde seguidores de Rebelde expresaron su desacuerdo con el actor.

Una parte de las reacciones defendió la importancia que tuvo la telenovela para quienes crecieron viéndola, mientras otros usuarios señalaron que el éxito de la producción no necesariamente significa que estuviera libre de errores técnicos.

Sin embargo, algunos internautas llevaron la discusión hacia Juan Osorio, padre de Emilio y productor de distintas telenovelas de Televisa, al comparar sus trabajos con la producción de Pedro Damián.

“Las novelas de su papá son las que están hechas con las patas”, se puede leer en alguno de los comentarios.

Las opiniones mostraron dos posturas entre los seguidores de la producción. Mientras algunos consideraron que las declaraciones de Emilio minimizaban el trabajo detrás de Rebelde, otros coincidieron en que la telenovela tenía fallas que pueden identificarse al volver a verla.

La discusión también estuvo relacionada con la diferencia generacional, pues Emilio nació en 2002, dos años antes del estreno de Rebelde, por lo que no vivió su transmisión original de la misma manera que los espectadores que siguieron la historia durante su adolescencia.

Hasta el momento, las declaraciones difundidas corresponden a su participación en el podcast y no a un pronunciamiento contra alguno de los seis integrantes originales de RBD.

RBD reunió a cinco de sus seis integrantes originales en 2023 con el Soy Rebelde Tour, tras 15 años sin girar juntos. Mezcalent

¿Por qué Rebelde se convirtió en una de las telenovelas más exitosas?

Rebelde se estrenó en México el 4 de octubre de 2004 y presentó la historia de un grupo de estudiantes del Elite Way School, un colegio privado donde los conflictos familiares, las relaciones sentimentales y la música formaban parte de la vida de sus protagonistas.

La producción estuvo a cargo de Pedro Damián y fue una adaptación mexicana de Rebelde Way, telenovela argentina creada por Cris Morena.

Su elenco principal reunió a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes interpretaron a estudiantes que terminaron formando una agrupación musical dentro de la historia.

El proyecto dio origen a RBD, grupo que pasó de la ficción a los escenarios y desarrolló una carrera musical con presentaciones internacionales, discos de estudio y canciones que continuaron escuchándose después de su separación.