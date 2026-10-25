Christian Chávez habla sobre la posibilidad de hacer una serie de RBD y revela si participaría

La historia de RBD podría llegar a la televisión en una nueva producción, una posibilidad que despertó el interés de Christian Chávez. El cantante habló sobre la idea de realizar una serie inspirada en la agrupación y, aunque no descartó participar en un proyecto de este tipo, señaló que sería importante tomar en cuenta las experiencias de todos sus integrantes.

El fenómeno musical que surgió a partir de la telenovela "Rebelde", marcó a toda una generación y llevó a sus protagonistas a alcanzar el reconocimiento internacional. Sin embargo, detrás de ese éxito existen vivencias personales, diferencias y momentos que cada uno recuerda desde su propia perspectiva.

Estaría padrísimo, ¿no? De pronto se me hace injusto un poco porque creo que no es lo mismo como yo viví RBD a como lo vivió Maite, a como lo vivió Dulce. Creo que está complicado tener una historia sin tener el punto de vista de los que lo vivieron, ¿no? Entonces creo que es complicado."

Por ello, el intérprete considera que contar la historia del grupo requeriría escuchar las voces de quienes formaron parte de él.

Foto: IG christianchavezreal

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llevar la trayectoria de RBD a una producción televisiva, Christian Chávez se mostró abierto a la idea.

Como ejemplo de este tipo de proyectos, durante la conversación se mencionó la serie inspirada en Timbiriche, agrupación cuya trayectoria también ha despertado interés por los acontecimientos que marcaron su historia.

¿Por qué sería complicado contar la historia de RBD?

Además, el uso del nombre y la marca de Rebelde y RBD representaría otro aspecto que tendría que resolverse. Durante la charla se señaló que los derechos y las licencias relacionados con la franquicia involucran negociaciones que van más allá de una sola empresa, por lo que concretar una producción de este tipo también podría implicar dificultades legales y comerciales.¿Qué dijo Christian Chávez sobre las diferencias entre los integrantes?

Nosotros es más complicado porque acuérdense que el nombre de Rebelde y RBD no es solamente de Televisa, es también parte de una licencia que se da a través de Yair Dori y Telefe Argentina. Entonces no es tan sencillo. De hecho, nosotros cuando hicimos la gira y todo eso, teníamos que hablar obviamente con todas las partes para poder conseguir los derechos del nombre, del logo, de todo."

Foto: IG christianchavezreal

El cantante también fue cauteloso al hablar de la relación que mantiene con sus compañeros y de la posibilidad de una reconciliación. Cuando surgió el tema, dejó entrever que las diferencias que rodean a la agrupación no se reducen necesariamente a cuestiones económicas.

Es que fíjate que ya no son temas de dinero, ¿eh? Ni siquiera”, comentó.

Aunque sus declaraciones generaron curiosidad sobre los acontecimientos que podrían formar parte de una producción inspirada en la agrupación, Christian no ofreció detalles específicos sobre los desacuerdos entre sus integrantes.

¿Por qué el cantante prefiere ser cuidadoso al hablar de RBD?

Christian Chávez reconoció que actualmente procura medir sus palabras cuando se refiere públicamente a la agrupación, pues considera que sus declaraciones pueden interpretarse de una manera distinta a la que pretende comunicar.

Es que ya no me gusta opinar mucho, porque luego digo algo y se malentiende o luego me editan mal y luego parece que me estoy burlando de los demás”, explicó.

Su comentario refleja la cautela con la que ha decidido abordar los temas relacionados con sus antiguos compañeros, especialmente cuando se trata de asuntos que pueden generar especulaciones entre los seguidores.

A pesar de ello, el cantante dejó abierta la posibilidad de que algún día se conozcan más detalles sobre lo que vivieron durante su paso por RBD.

Foto: IG christianchavezreal

Creo que cada uno de nosotros todavía tiene mucho que decir”, afirmó.

Por ahora, la posibilidad de una serie sobre la agrupación permanece como una idea que despierta expectativas entre sus seguidores. Sin embargo, las declaraciones de Christian Chávez dejan claro que, para contar esa historia, sería necesario escuchar a quienes formaron parte de ella y reconocer que cada integrante guarda una versión distinta.