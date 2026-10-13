Elmo de Plaza Sésamo y Fundación MetLife dan voz a las emociones

Reconocer y expresar las emociones no siempre es fácil, ni siquiera para los adultos. Por ello, Plaza Sésamo y Fundación MetLife pusieron en marcha en Chihuahua un programa que busca enseñar a más de tres mil niños a identificar lo que sienten, pero también ayudar a padres y maestros a acompañarlos.

La iniciativa está dirigida a pequeños de tres a seis años e incluye videos, cómics, juegos y guías para abordar sentimientos como la tristeza, el miedo y el enojo. La idea es que los niños aprendan a expresarlos y que los adultos cuenten con herramientas para orientarlos.

Se vale no ser expertos. Hay cosas que no aprendimos, pero que podemos aprender”, aseguró Brenda Campos, directora de Impacto Social para América Latina en Sesame Workshop, en entrevista con Excélsior.

Campos explicó que los niños aprenden mucho de lo que ven en casa, por lo que padres y cuidadores también necesitan reconocer sus emociones y aprender a manejarlas.

Curiosidades y datos interesantes de Elmo Martin Schutt/dpa MARTIN SCHUTT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

“Siempre estamos modelando el comportamiento”, señaló la especialista, quien cuestionó expresiones como “no llores” o “no es para tanto”, utilizadas con frecuencia cuando un niño está triste o molesto.

Realmente le tenemos miedo los adultos a las emociones que son un poco más desafiantes”, afirmó. En lugar de intentar detener el llanto o el enojo, recomendó ayudar a los pequeños a entender qué les ocurre y cómo pueden recuperar la calma.

APRENDER A EXPRESARSE

Elmo, habitante de Plaza Sésamo, también compartió lo que ha aprendido sobre hablar de sus sentimientos, especialmente cuando está triste o enojado.

Elmo aprendió que simplemente lo tienes que contar. Y es importante que se lo cuentes a alguien de confianza”, explicó el personaje.

Al preguntarle cómo ayudaría a un niño que creció escuchando que llorar es una señal de debilidad, recordó a un amigo que estaba triste y no quería jugar. En vez de presionarlo para que dijera qué le pasaba, se acercó poco a poco hasta que pudo conversar con él.

Campos añadió que no todas las personas están listas para hablar de lo que sienten al mismo tiempo, por lo que también es importante darles espacio. Recordó que todas las emociones son válidas, aunque debemos aprender a manejarlas sin lastimar a los demás.

Nalleli García, directora de Fundación MetLife México, explicó que los materiales del programa buscan desarrollar habilidades como la empatía, la colaboración y la resiliencia mediante actividades que pueden realizarse en casa o en la escuela.

EL PROGRAMA EN MÉXICO

La primera etapa se lleva a cabo en 55 preescolares de Chihuahua y contempla llegar a más de tres mil niños y sus familias, además de 170 docentes.

Campos explicó que eligieron el estado porque ya existía una colaboración con instituciones locales. Para conocer los resultados, realizarán encuestas y grupos focales con los participantes, lo que permitirá identificar qué funciona y qué debe ajustarse.

El programa inicia en preescolares Plaza Sésamo

La intención es que, a mediados de 2027, los materiales puedan ofrecerse a otros sistemas educativos y organizaciones interesadas.

Aunque Plaza Sésamo también tiene presencia en Netflix, García aclaró que las familias no necesitan una suscripción para acceder a las herramientas de educación emocional.

Los recursos podrán consultarse sin costo en plazasesamo.com y también se contempla compartirlos en YouTube, para que puedan utilizarse fuera de las escuelas participantes.

MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

García destacó que la colaboración con Sesame Workshop busca que la educación emocional no se quede únicamente en el salón de clases, sino que también llegue a los hogares. La experiencia en Chihuahua permitirá evaluar los materiales antes de llevarlos a otras comunidades.

Y mientras el programa avanza, Elmo dejó un consejo que también puede servirles a los adultos: hablar de lo que sentimos con alguien de confianza puede ayudarnos a sentirnos menos solos, incluso cuando encontrar las palabras no resulta tan sencillo.