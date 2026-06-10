El enigma sobre qué pasó con las gemelas Ashley y Mary-Kate Olsen sigue cautivando a millones de personas que crecieron viéndolas dominar el cine infantil. Su drástica decisión de abandonar la actuación y desaparecer por completo de las alfombras rojas de Hollywood marcó el fin de una era dorada del entretenimiento.

Ambas actrices optaron por un retiro definitivo de las pantallas cinematográficas para proteger su salud mental y redefinir su futuro lejos del asedio mediático. Las hermanas redirigieron toda su atención colectiva hacia la industria de la alta costura, construyendo discretamente un imperio empresarial multimillonario.

¿Qué pasó con las gemelas Ashley y Mary Kate Olsen? Instagram

¿Qué fue lo que pasó exactamente con las gemelas Olsen?

Las gemelas Olsen se retiraron definitivamente de la actuación en la década de los 2000 para escapar del acoso de los paparazzi y dedicarse por completo al diseño de modas a través de su prestigiosa y galardonada firma de ropa, The Row.

El agotamiento extremo derivado de trabajar sin descanso desde los nueve meses de edad en la serie "Full House" colapsó sus deseos de seguir en la industria del cine. La presión de la fama y la constante fiscalización de sus vidas privadas las empujaron a buscar el anonimato.

Hoy en día, las gemelas viven bajo un estricto código de privacidad, rechazando las redes sociales y las entrevistas televisivas. Prefieren que su trabajo hable por ellas en las pasarelas de Nueva York y París, donde son ampliamente respetadas por los críticos del diseño.

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El historial de la polémica y el peso de la fama infantil

La trayectoria de Mary-Kate y Ashley Olsen estuvo marcada por el éxito comercial desmedido de su productora, Dualstar, que las convirtió en millonarias antes de alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, el costo de ser el producto más rentable de la televisión estadounidense fue sumamente devastador.

A medida que crecían, la atención de la prensa sensacionalista se volvió feroz y despiadada, persiguiendo cada uno de sus movimientos académicos y personales. Los severos trastornos alimenticios de Mary-Kate y los rumores de adicciones en los clubes nocturnos encendieron las alarmas mundiales.

La trágica muerte de su amigo cercano, el actor Heath Ledger, en 2008, intensificó la presión sobre Mary-Kate, alejándolas aún más de la comunidad de Hollywood. Decidieron que la única forma de sobrevivir emocionalmente era cortando los lazos con la actuación de raíz.

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El renacimiento empresarial a través de la alta costura

Lejos de quedar en el olvido, las hermanas Olsen fundaron en 2006 la marca de lujo "The Row", caracterizada por el minimalismo (tendencia estética que reduce todo a lo esencial) y la elegancia extrema. Su visión sofisticada les otorgó prestigiosos galardones del Consejo de Diseñadores de Moda de América.

A diferencia de otras celebridades que solo prestan su nombre para campañas de marketing, Mary-Kate y Ashley trabajan diariamente detrás de los bocetos y las telas. Esta entrega les permitió ganarse el respeto genuino del competitivo mundo textil internacional.

El rechazo absoluto a participar en el relanzamiento de la serie "Fuller House" en Netflix confirmó que su etapa frente a las cámaras está completamente terminada.

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Cómo es la vida privada de las hermanas en la actualidad

En el terreno personal, ambas han experimentado transiciones complejas que incluyen divorcios de alto perfil e inicios de discretas etapas familiares. Mary-Kate finalizó su mediático divorcio del banquero francés Olivier Sarkozy en medio de la pandemia.

Por su parte, Ashley Olsen contrajo matrimonio en secreto con el artista Louis Eisner y dio a luz a su primer hijo, Otto, logrando mantener todo el proceso oculto del radar periodístico. Este hermetismo demuestra el control total que ahora poseen sobre sus propias narrativas de vida.

Mientras tanto, su hermana menor, Elizabeth Olsen, brilla intensamente en Hollywood como una de las estrellas principales de Marvel, manteniendo una relación de profundo respeto y apoyo mutuo con sus discretas hermanas mayores.

El radical cambio de vida de las gemelas Olsen nos demuestra que el éxito verdadero no siempre se mide por los destellos de los flashes o los aplausos del público. ¿Consideras que hicieron lo correcto al cambiar la fama de Hollywood por la tranquilidad y los negocios privados?