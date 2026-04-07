Howdy llega a competir con Netflix: qué es, cuánto cuesta y qué puedes ver
Roku lanza Howdy, su nuevo servicio de video bajo demanda económico y sin publicidad. Aquí te decimos cómo puedes verlo:
La plataforma Roku anunció la llegada de Howdy a México, un nuevo servicio de suscripción de video bajo demanda que destaca por ser económico y libre de anuncios. La compañía busca posicionarlo como una alternativa accesible frente a otras plataformas de mayor costo, en un mercado cada vez más saturado de opciones de streaming.
El lanzamiento fue acompañado de mensajes promocionales como: “TV sin anuncios” y “Hey, llega Howdy a México. Entretenimiento sin anuncios”.
¿Cuánto cuesta Howdy en México?
La nueva plataforma entra al mercado mexicano con un precio de 39 pesos al mes, ofreciendo contenido sin interrupciones publicitarias.
¿Qué ver en Howdy?
Howdy se presenta como un espacio de entretenimiento con títulos clásicos y populares. Su catálogo incluye comedias de culto, dramas nostálgicos y películas llenas de acción. Entre los contenidos destacan producciones como La Niñera, Kill Bill y Matilda.
También se encuentran títulos como Hotel Transilvania 3, John Wick, Rosario tijeras, María Magdalena, Día de patriotas, La leyenda del dragón milenario, Sexy por accidente Ladrón que roba a ladrón, El código del miedo, Almas pasajeras, Las Tortugas Ninja y Guardianes
¿Cómo puedo ver Howdy?
El servicio estará disponible en dispositivos Roku TV, a través de The Roku Channel, en su versión web y mediante la app móvil de Howdy, lo que amplía las formas de acceso para los usuarios en México.
¿Necesito un dispositivo Roku para ver el contenido?
No es obligatorio. Puedes ver Howdy en reproductores Roku, en línea a través de howdy.tv y en las aplicaciones móviles de Howdy y Roku.
¿Puedo cancelarlo en cualquier momento?
Sí. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento desde la cuenta del usuario en Roku. El acceso continuará activo hasta que finalice el periodo de facturación vigente.
Howdy se presenta en México como una opción más asequible dentro del mundo del streaming, sobresaliendo por su bajo costo, su selección de películas y series conocidas, y principalmente por ofrecer contenido libre de publicidad. Gracias a su presencia en varias plataformas y la posibilidad de cancelar en cualquier momento, se posiciona como una alternativa cómoda para quienes buscan entretenimiento fácil y sin pausas.
