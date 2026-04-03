Fans de El Señor de los Anillos podrán escuchar su música en vivo en CDMX

El universo de El Señor de los Anillos es uno de los más queridos por los fans del cine y sigue siendo considerada una de las trilogías más importantes y aclamadas de la historia.

Pero lejos de la historia y los personajes, su banda sonora se convirtió en uno de los elementos más memorables de las películas. Sus melodías épicas y emotivas conquistaron al público en todo el mundo y, además, fueron reconocidas con importantes premios.

Ahora, los seguidores de esta saga podrán revivir la magia musical de la Tierra Media en un concierto sinfónico en la Ciudad de México.

Sinfonía de El Señor de los Anillos

Para todos los fanáticos de la saga, llega una experiencia musical que promete transportar al público nuevamente a la aventura que marcó a toda una generación.

Se trata de La Sinfonía del Anillo, un espectáculo que contará con más de 150 músicos en escena, interpretando las piezas más emblemáticas de la saga.

El concierto estará a cargo de Mex Pops Orquesta, bajo la dirección de Caesar Uriel Hernández, y contará además con la participación del Coro Filarmónico Universitario y Niños y Jóvenes Cantores FaM.

¿Cuándo es Concierto sinfónico El Señor de los Anillos?

Si quieres vivir esta experiencia que te hará recordar la travesía de Frodo Baggins, el hobbit encargado de destruir el One Ring, esta puede ser tu oportunidad.

El concierto se realizará el 26 de abril a las 18:00 horas. Los boletos ya están disponibles y pueden conseguirse desde 590 pesos, más cargos por servicio.

¿Dónde ver el Concierto sinfónico El Señor de los Anillos?

El espectáculo se llevará a cabo en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en Aristóteles s/n, Polanco, Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Este recinto al aire libre es conocido por albergar conciertos y eventos culturales que reúnen a cientos de asistentes.

Sinfónico El Señor de los Anillos CDMX: fecha Foto: Canva

¿Cómo llegar al Teatro Ángela Peralta?

De acuerdo con Google Maps, el teatro se encuentra aproximadamente a 11 minutos caminando de la estación Polanco de la Línea 7 del Metro, por lo que es una de las formas más sencillas de llegar.

Música epica del Señor de los Anillos

La inolvidable banda sonora de la trilogía fue compuesta por Howard Shore, quien creó una de las composiciones más reconocidas del cine.

Su trabajo fue tan aclamado que obtuvo importantes premios, entre ellos Academy Awards, Grammy Awards, Golden Globe Awards, BAFTA Awards y Saturn Awards.

Sinfónico El Señor de los Anillos CDMX: fecha Foto: Canva

Si eres fan de la saga, este concierto puede ser una gran oportunidad para volver a sentir la emoción de la Tierra Media a través de su música y revivir algunos de los momentos más épicos de la historia.