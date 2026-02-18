Lana Del Rey lanza 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter', primer sencillo de su álbum Stove

¡La espera terminó! Aunque el resultado es muy distinto del que se anticipaba hace dos años, el primer sencillo del décimo proyecto de estudio de Lana Del Rey finalmente se ha materializado en las plataformas digitales, disipando rumores y estableciendo una nueva narrativa estética para la cantante.

Bajo el extenso título de White Feather Hawk Tail Deer Hunter, la artista no solo presenta nueva música, sino que oficializa el tercer cambio de nombre de su próximo disco, ahora titulado Stove.

El lanzamiento llega cargado de un fuerte componente personal. Lejos de ser una producción solitaria, el tema se presenta como un auténtico asunto familiar que involucra a su círculo más íntimo en la composición y creación, incluyendo a su hermana Chuck Grant, su cuñado Jason Pickens y, de manera notable, a su esposo Jeremy Dufrene.

Un giro sonoro: Del country prometido a la psicodelia orquestal

Durante meses, la especulación en torno al nuevo material de Del Rey sugería una incursión definitiva en el género country; sin embargo, White Feather Hawk Tail Deer Hunter rompe con esa expectativa. El corte de cuatro minutos carece del twang característico de las guitarras sureñas que se preveía.

En su lugar, la canción se deleita en una fantasía psicodélica y orquestal. La producción, a cargo del colaborador habitual Jack Antonoff, se apoya en arreglos instrumentales sobrios y cuerdas ejecutadas por Drew Erickson.

La mezcla adicional corre a cargo de Dean Reid y Laura Sisk, creando una atmósfera que envuelve una reflexión mágica sobre la vida de casada de la intérprete.

La musa del pantano: La influencia de Jeremy Dufrene

La figura de Jeremy Dufrene no solo aparece en los créditos de composición, sino que es el eje central de la narrativa lírica. Dufrene, originario de Luisiana y conocido por su trabajo como guía de tours de caimanes en los pantanos, ha permeado la estética del proyecto.

Aunque a primera vista los temas de vudú, magia y cocina parecen desconectados, cobran sentido al analizar el perfil de su esposo. La letra de la canción teje estos elementos con imágenes de caza y naturaleza:

"Y quería saber si podía usar tu estufa / Para cocinarte algo porque eres / Positivamente vudú", canta Del Rey.

La artista cuestiona retóricamente: "¿Sabías exactamente lo mágico que eres?".

Esta fusión de lo doméstico (la estufa/cocina) con lo místico y salvaje (el vudú y el pantano) refleja la nueva realidad de la cantante, quien conoció a Dufrene precisamente durante un recorrido turístico en los humedales.

Cronología de un álbum en metamorfosis

El camino hacia Stove ha sido sinuoso y lleno de reprogramaciones. Para entender el contexto de este lanzamiento, es necesario revisar la cronología de cambios que ha sufrido el proyecto:

Septiembre de 2024: El álbum estaba programado bajo el título Lasso, insinuando el giro country. Mayo de 2025: La fecha se pospuso y el nombre cambió a The Right Person Will Stay. Febrero de 2026: El proyecto se renombra oficialmente como Stove.

A pesar de que el sencillo ya está disponible, el álbum completo aún carece de una fecha exacta en el calendario, aunque la propia artista ha ofrecido pistas sobre cuándo podría estar en manos de los fanáticos.

La proyección del lanzamiento físico

A través de sus redes sociales, Lana Del Rey abordó directamente la inquietud de sus seguidores respecto a la disponibilidad del disco completo. En una historia de Instagram publicada ayer, la cantante explicó los tiempos logísticos de la industria:

"Sé que preguntas por el disco, pero sinceramente, pronto, porque el vinilo tarda tres meses, así que tienes tres meses más dos semanas... podría ser un poco menos. Pero aparte de eso, quiero que te centres en este sencillo".

Esta declaración sitúa el posible lanzamiento de Stove para mediados de 2026, confirmando lo que Del Rey había señalado a principios de febrero sobre tener el material listo para el verano. Por ahora, la artista ha catalogado a "White Feather Hawk Tail Deer Hunter" como su "canción favorita" del álbum hasta la fecha, pidiendo al público que dirija su atención a esta pieza introductoria.