The Rose anuncia concierto en CDMX: fecha y cuándo será la venta de los boletos 

The Rose hace unos días dio a conocer a sus fans que lanzaría un nuevo álbum y gira, sin embargo, fue una noticia agridulce debido a que también revelaron que estos proyectos serán los últimos, por el momento, debido a que se tomaran un descanso para que cada uno de sus integrantes realice sus proyectos individuales.

Aunque habían dado a conocer pocos detalles de su tour que llevará por nombre “Rosetopia”, por fin esta mañana se reveló la fecha y el recinto de su próximo show en la Ciudad de México antes de despedirse por un tiempo de los escenarios.

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¿Cuándo y dónde se presentará The Rose en México?

Tras el anuncio que la banda de indie regresaría a México, sus fans estaban a la expectativa de saber la fecha y el lugar donde se presentarían y por fin tenemos esta información.

The Rose se presentará en la CDMX el próximo 17 de junio. Será la Arena Ciudad de México el recinto que recibirá a la banda en México antes de su último show en el país.

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¿Cuándo comprar boletos para ver a The Rose en México?

Si no te quieres quedar sin ver a The Rose en vivo y cantar sus canciones a todo pulmón, te contamos que por ahora solo se ha compartido que habrá una venta general, la cual se realizará el próximo 17 de abril a las 10:00 AM en Superboletos.

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Hasta el momento se desconoce si habrá una venta especial para fans y si también estarán disponibles paquetes VIP, los cuales podrían tener ciertos beneficios como ser de los primeros en entrar al recinto y tener acceso al soundcheck o incluso tomarse una foto con los integrantes de la banda.

Toma en cuenta que por ahora se desconoce el precio de los boletos, pero se espera que toda esta información la revele Superboletos unas horas antes de que dé inicio la venta de boletos.

PJG