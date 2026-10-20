Dylan Sprouse dice que él y Cole son "hijos de incesto" al investigar su árbol familiar

Dylan Sprouse encontró conexiones entre las ramas de su familia mientras investigaba sus antepasados y compartió su sorpresa con una frase: él y su hermano gemelo, Cole, serían “hijos de incesto”. El actor contó cómo llegó a esa conclusión durante una conversación sobre genealogía en el pódcast Wildmen.

Su relato combina los resultados de una investigación familiar con conversaciones que sostuvo con parientes a quienes no conocía. Sin embargo, las declaraciones difundidas no precisan qué grado de parentesco existiría entre sus padres.

¿Qué descubrió Dylan Sprouse sobre su familia?

El actor explicó que reconstruir su árbol genealógico le permitió acercarse a personas de la familia paterna con las que no había tenido contacto. A partir de esas conversaciones comenzó a comparar historias y a revisar una característica que le llamaba la atención: la presencia de varios pares de gemelos.

“He encontrado a muchos familiares, curiosamente, a los que nunca conocí, porque el lado de la familia de mi papá está bastante fracturado. Empecé a hablar con ellos, comparar y contrastar”, relató.

Según la reconstrucción que compartió, las familias de sus padres habían coincidido en California durante la fiebre del oro y se habían unido mediante un matrimonio a finales del siglo XIX. Después, sus ramas se separaron y volvieron a encontrarse con la unión de sus padres, explicó.

La historia de amor entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin Instagram: @dylansprouse

Los gemelos que despertaron sus sospechas

Dylan contó que siempre había asociado los nacimientos de gemelos con la familia de su madre.

“Teníamos siete pares de gemelos en cuatro generaciones”, afirmó, antes de explicar que también encontró antecedentes entre los familiares de su padre.

El descubrimiento de que los tíos de su papá eran gemelos idénticos lo llevó a cuestionar lo que sabía sobre su ascendencia. En su relato, vinculó la repetición de embarazos gemelares con las conexiones entre ambas ramas familiares y resumió su interpretación con la expresión “hijos de incesto”.

Esa explicación, sin embargo, requiere una distinción: tener varios pares de gemelos en una familia no demuestra por sí mismo que exista parentesco entre los padres, ni permite establecer cuál sería ese vínculo.

¿Tener gemelos es hereditario?

MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, distingue entre los gemelos idénticos y los fraternos o mellizos. Los primeros se originan cuando un óvulo fecundado se divide; en la mayoría de los casos, su aparición no se atribuye a factores genéticos, aunque se han documentado agrupaciones familiares.

La relación surgió durante sus años como estrellas juveniles. IMDb

Los mellizos se desarrollan a partir de dos óvulos fecundados por separado. En este caso, sí puede existir una predisposición familiar relacionada con la liberación de más de un óvulo durante la ovulación. Por ello, los antecedentes que mencionó Sprouse no bastan para sostener la explicación que dio sobre su familia.

La anécdota sobre su tía tampoco confirma un diagnóstico

Durante la conversación, Dylan también relató que a una tía le habían encontrado pelo y dientes en un quiste del hombro. El actor atribuyó ese hallazgo a que ella habría absorbido a una gemela durante el embarazo.

La presencia de esos tejidos puede aparecer en quistes dermoides, según Cleveland Clinic, y por sí sola no demuestra la explicación del actor. Sin información clínica, la historia permanece como una anécdota familiar y no permite establecer qué condición tuvo su pariente.