Dune: Parte 3: Denis Villeneuve dudó en continuar

LOS ÁNGELES.— El cineasta canadiense Denis Villeneuve reveló que estuvo a punto de tomarse un descanso antes de terminar Dune: Parte Tres, la conclusión de su épica trilogía de ciencia ficción, pero cambió de opinión tras ver la buena acogida que tuvieron las dos primeras películas entre el público.

“Sentí un interés por la tercera película que no me esperaba”, dijo Villeneuve en Los Ángeles durante un evento de presentación del tráiler de la película, que se estrenó ayer al público.

La cinta, distribuida por Warner Bros., llega a los cines el 18 de diciembre. Está basada en Dune Messiah, el segundo libro de la serie de novelas Dune escrita por Frank Herbert, sobre la batalla por el control del planeta ficticio de Arrakis, un inhóspito paraje desértico que contiene una valiosa especia capaz de prolongar la vida.

El nuevo tráiler muestra al protagonista, Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, y a Chani, interpretada por Zendaya, años después de las dos primeras películas, mientras reflexionan sobre su futuro como padres.

Las dos primeras películas, estrenadas en 2021 y 2024, recaudaron un total de mil 100 millones de dólares en todo el mundo y recibieron numerosos galardones, incluidos varios premios Oscar.

Villeneuve describe la tercera película como una desviación respecto a las dos primeras, ya que Paul Atreides también debe lidiar con las consecuencias del poder y la influencia que ostenta.

El director recordó cómo se despertaba por las noches con visiones del capítulo final. “Se suponía que debía hacer otra película mientras tanto, pero la imagen seguía volviendo. Y dije: ‘Muy bien, hagámoslo’”.

Para sorpresa de todos, Villeneuve presentó a varios miembros del reparto en el evento, entre ellos Zendaya, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy y Javier Bardem.

Zendaya reflexionó sobre cómo pasó toda su veintena trabajando en las películas de Dune. “Ocupan un lugar muy especial en mi corazón”, dijo la actriz de Euphoria.

Pattinson, conocido por sus protagonismos en The Batman y la saga de películas de Crepúsculo, se une al reparto como el antagonista, Scytale. “Me encantaban estas películas; las vi varias veces en el cine”, comentó.

“Es un personaje muy peculiar en el libro”, añadió el actor. “No se sabe muy bien de qué lado está. No es el típico villano; incluso podría ser un buen tipo. ¿Quién sabe?”.

Villeneuve señaló que la película final llevará a los fans a nuevos planetas en decorados que aún no se han visto.