Timothée Chalamet compara su preparación para ‘Dune 3’ con actuaciones de Marlon Brando

Timothée Chalamet ha consolidado su posición como uno de los actores jóvenes más influyentes de Hollywood. El intérprete, conocido por sus papeles en 'Call Me by Your Name' y la saga 'Dune', ha construido una filmografía que combina cine de autor y grandes producciones.

Durante un encuentro reciente organizado por Variety junto a Matthew McConaughey, el actor habló sobre la evolución de su personaje en la franquicia dirigida por Denis Villeneuve y sorprendió al mencionar las referencias interpretativas que tomó para su próximo trabajo, comparando su preparación con actuaciones icónicas de figuras como Heath Ledger y Marlon Brando.

Los inicios de Timothée Chalamet en el cine

El recorrido de Timothée Chalamet en la industria cinematográfica comenzó con apariciones breves que llamaron la atención de directores y productores. Uno de sus primeros trabajos en una gran producción fue su participación en 'Interstellar', la película dirigida por Christopher Nolan estrenada en 2014.

En aquel proyecto interpretó a la versión adolescente del personaje de Tom Cooper. Aunque su participación fue limitada dentro de la historia, la película le permitió formar parte de una producción internacional de gran visibilidad.

Posteriormente, el actor continuó ampliando su presencia en el cine con participaciones en producciones independientes. Estas películas contribuyeron a consolidar su perfil dentro de una nueva generación de intérpretes estadounidenses.

Uno de los proyectos más destacados de esta etapa fue 'Lady Bird' (2017), dirigida por Greta Gerwig. La cinta se convirtió en una de las producciones más comentadas del cine independiente de ese año.

El salto a la fama con 'Call Me by Your Name'

El punto de inflexión en la carrera de Timothée Chalamet llegó también en 2017 con la película 'Call Me by Your Name', dirigida por Luca Guadagnino. En esta producción interpretó a Elio Perlman, un joven que vive un proceso de descubrimiento personal durante un verano en Italia.

La actuación fue ampliamente reconocida por la crítica y lo llevó a obtener una nominación al Oscar como Mejor Actor. Con ello se convirtió en uno de los intérpretes más jóvenes en ser nominados en esa categoría.

A partir de ese momento su carrera comenzó a consolidarse con proyectos de gran visibilidad internacional. El actor participó en producciones como 'A Rainy Day in New York' de Woody Allen y posteriormente en el biopic musical 'A Complete Unknown'.

Las nominaciones al Oscar han sido un indicador constante de su impacto en la industria. Tras su primera candidatura por 'Call Me by Your Name', volvió a ser nominado por su interpretación de Bob Dylan en 'A Complete Unknown'.

'Dune' y la evolución de Paul Atreides

Uno de los proyectos más importantes de la carrera de Timothée Chalamet es la saga 'Dune', dirigida por Denis Villeneuve y basada en las novelas de Frank Herbert. La historia sigue a Paul Atreides, heredero de una poderosa familia que se enfrenta a conflictos políticos y militares en el planeta Arrakis.

El personaje evoluciona a lo largo de las primeras dos películas, pasando de ser un joven heredero a convertirse en una figura central dentro del equilibrio político y religioso de ese universo.

La transformación del protagonista ha sido uno de los elementos narrativos más destacados de la franquicia. El final de la segunda entrega dejó entrever cambios importantes en la personalidad y el liderazgo de Paul Atreides.

Este desarrollo será explorado con mayor profundidad en la tercera película de la saga, titulada 'Dune: Messiah', cuyo estreno está previsto para 2026.

La comparación con Heath Ledger y Marlon Brando

Durante un encuentro organizado por Variety junto a Matthew McConaughey, Timothée Chalamet habló sobre las referencias interpretativas que utilizó para preparar la evolución de su personaje en la tercera parte de la saga.

En esa conversación el actor explicó que buscó inspiración en interpretaciones históricas del cine para construir una versión más compleja del protagonista.

“Lo que creo que ya se vio al final de la segunda película de ‘Dune’ y a lo largo de la tercera es algo de ti en ‘Interstellar’, de Heath Ledger en ‘El caballero oscuro’ y de Marlon Brando en ‘Apocalypse Now’”, señaló Chalamet durante el diálogo con McConaughey.

La declaración generó interés entre seguidores de la saga y analistas de la industria cinematográfica, ya que alude a tres interpretaciones consideradas emblemáticas dentro de la historia reciente del cine.

En ese contexto, la tercera película de la trilogía continuará explorando el liderazgo de Paul Atreides y las consecuencias políticas y religiosas de su ascenso en Arrakis.

El proyecto también reforzará el lugar de Timothée Chalamet dentro del panorama cinematográfico actual, especialmente después de convertirse en el actor más joven con tres nominaciones al Oscar como Mejor Actor desde Marlon Brando.