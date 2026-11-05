¿De qué trata ROTO?: La película que marca el debut de Dulce María como productora de cine

Después de más de tres décadas frente a las cámaras y sobre los escenarios, Dulce María está lista para explorar una nueva faceta de su carrera. La cantante y actriz debuta como productora ejecutiva de un largometraje con ROTO, un thriller psicológico que también representa una nueva aventura profesional junto a su esposo, el cineasta Paco Álvarez, quien escribió y dirigió la película.

Dulce María debuta como productora ejecutiva

El proyecto, desarrollado de manera independiente, se encuentra en la etapa final de postproducción y prepara su recorrido por festivales internacionales durante 2027.

La cantante y actriz une fuerzas con su esposo, Paco Álvarez, en un thriller psicológico que aborda el dolor, la culpa y las heridas emocionales. IG dulcemaria

Aunque todavía no tiene una fecha confirmada para su estreno comercial, ya despertó curiosidad entre los seguidores de la artista, especialmente después de que compartiera las primeras imágenes y detalles de esta producción.

Para la exintegrante de RBD, ROTO representa un paso importante en una trayectoria que ha transitado por la televisión, el cine y la música. Después de interpretar personajes y compartir sus canciones con millones de seguidores, ahora participa en el proceso de construcción de una película desde otra posición.

La artista ha expresado su entusiasmo por descubrir lo que implica acompañar una historia desde su desarrollo hasta que finalmente llega al público. En sus redes sociales compartió que esta primera experiencia como productora ejecutiva despertó su interés por seguir explorando ese camino creativo.

¿De qué trata ROTO, la nueva película de Dulce María?

La historia sigue a Ana Vega, interpretada por Adriana Llabrés, una mujer que, después de sufrir un accidente devastador, decide alejarse del mundo y refugiarse en el aislamiento. Sin embargo, su intento por encontrar tranquilidad se transforma en una pesadilla cuando es secuestrada y encerrada en un sótano.

ROTO sigue a Ana Vega, una mujer que, después de sufrir un accidente devastador, es secuestrada y encerrada en un sótano. IG dulcemaria

En ese lugar conoce a Otto, personaje interpretado por Víctor Huggo Martín, un hombre de apariencia imponente que esconde una profunda vulnerabilidad emocional. El encuentro entre ambos dará paso a una relación compleja, en la que las fronteras entre víctima, captor, dependencia y supervivencia comenzarán a confundirse.

Más allá de los elementos propios del terror, ROTO busca explorar las heridas emocionales que pueden convertirse en una prisión. El duelo, la culpa, el miedo y la dificultad de superar experiencias traumáticas son algunos de los temas que atraviesan la historia.

Adriana Llabrés y Víctor Huggo Martín protagonizan la película como Ana y Otto, dos personajes cuya relación desafía los límites entre víctima y captor. IG dulcemaria

Para Paco Álvarez, la intención es mostrar que el encierro no siempre depende de cuatro paredes. Una persona puede escapar de una prisión física y continuar atrapada en sus propios pensamientos, recuerdos y emociones.

De ahí que la película apueste por el suspenso psicológico y no solamente por los sobresaltos o las amenazas externas.

¿Quién es el reparto de ROTO, el thriller psicológico de Paco Álvarez?

La cinta tuvo una presentación especial en formato work in progress el pasado 31 de octubre, durante el Mórbido Film Fest 2026. En el encuentro participaron Dulce María, Paco Álvarez y parte del elenco, integrado por Adriana Llabrés, Víctor Huggo Martín y Martha Claudia Moreno.

El reparto también incluye a Carlos Romero, Martha Claudia Moreno, Fernanda Rivera y Gabriel Espinoza, quienes acompañan a los protagonistas en esta historia.

Paco Álvarez escribió y dirigió ROTO, una producción independiente que tuvo una presentación especial en formato work in progress durante el Mórbido Film Fest 2026. IG dulcemaria

La producción está a cargo de Broken Films LLC y Moon & Sun Entertainment, con Dulce María y Paco Álvarez como productores ejecutivos. La colaboración también representa una oportunidad para que ambos desarrollen juntos una propuesta cinematográfica independiente.

La fotografía está a cargo de Rocco Rodríguez, mientras que Diana Ortega participa en el diseño de producción y Óscar Figueroa en la edición. La música original fue compuesta por Tomás Barreiro.

La película continúa en sus últimos procesos de postproducción. Su equipo prepara una ruta por festivales internacionales durante 2027, aunque todavía no se han anunciado las fechas de exhibición ni su llegada a las salas comerciales.